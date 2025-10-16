Кравченко встретился с болельщиками новороссийского "Черноморца"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Встреча болельщиков футбольного клуба "Черноморец" с его руководством состоялась в городском театре Новороссийска, в ней участвовал глава города Андрей Кравченко, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На встречу пришли более 200 человек, среди них были представители общественности города, ветераны спорта, депутаты городской думы. На мероприятии обсудили дальнейшую судьбу команды и перспективы развития спортивной инфраструктуры Новороссийска.

"Футбол для нашего города-героя – не просто вид спорта, а настоящий повод для гордости, это яркие победы, эмоции, и конечно, большая история", – отметил Кравченко, его слова приводит пресс-служба.

Глава города также является президентом клуба. Он ответил на все вопросы собравшихся, поделившись планами, среди которых – реконструкция стадиона "Центральный", приобретение новых игроков, укрепление тренерского состава.

Во время встречи также поступило предложение издать книгу об истории новороссийского футбола, организовать музей и создать галерею Славы спортсменов, внесших вклад в развитие и сохранение футбольных традиций города-героя. Помимо этого, один из участников встречи обратил внимание и на развитие женского футбола.