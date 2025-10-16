Рейтинг@Mail.ru
Кравченко встретился с болельщиками новороссийского "Черноморца" - РИА Новости, 16.10.2025
11:16 16.10.2025
Кравченко встретился с болельщиками новороссийского "Черноморца"
Кравченко встретился с болельщиками новороссийского "Черноморца" - РИА Новости, 16.10.2025
Кравченко встретился с болельщиками новороссийского "Черноморца"
Встреча болельщиков футбольного клуба "Черноморец" с его руководством состоялась в городском театре Новороссийска, в ней участвовал глава города Андрей... РИА Новости, 16.10.2025
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
новороссийск
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Кравченко встретился с болельщиками новороссийского "Черноморца"

Андрей Кравченко встретился с болельщиками новороссийского клуба "Черноморец"

Футбольный болельщик
Футбольный болельщик - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Футбольный болельщик. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Встреча болельщиков футбольного клуба "Черноморец" с его руководством состоялась в городском театре Новороссийска, в ней участвовал глава города Андрей Кравченко, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На встречу пришли более 200 человек, среди них были представители общественности города, ветераны спорта, депутаты городской думы. На мероприятии обсудили дальнейшую судьбу команды и перспективы развития спортивной инфраструктуры Новороссийска.
"Футбол для нашего города-героя – не просто вид спорта, а настоящий повод для гордости, это яркие победы, эмоции, и конечно, большая история", – отметил Кравченко, его слова приводит пресс-служба.
Глава города также является президентом клуба. Он ответил на все вопросы собравшихся, поделившись планами, среди которых – реконструкция стадиона "Центральный", приобретение новых игроков, укрепление тренерского состава.
Во время встречи также поступило предложение издать книгу об истории новороссийского футбола, организовать музей и создать галерею Славы спортсменов, внесших вклад в развитие и сохранение футбольных традиций города-героя. Помимо этого, один из участников встречи обратил внимание и на развитие женского футбола.
Три лучших предложения от болельщиков по развитию клуба были отмечены памятными призами. Завершая встречу, Кравченко поблагодарил всех собравшихся за конструктивный диалог, а также активную поддержку "Черноморца" и участие в жизни города-героя.
Новороссийск
 
 
