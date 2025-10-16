Боевики ВСУ захватили власть в Константиновке

Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР . Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. ВС России освободили оба этих населенных пункта в 2025 году.

На прошлой неделе военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники сообщил, что российские бойцы вошли в населенный пункт. По его данным, на восточных окраинах шли ожесточенные бои. Один из украинских военнопленных сказал РИА Новости, что из города эвакуировались все чиновники, а командование ВСУ запрещает помогать оставшимся гражданам. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что противник продолжает перебрасывать на участок резервы.