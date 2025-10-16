Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ захватили власть в Константиновке - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 16.10.2025 (обновлено: 12:52 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/konstantinovka-2048531170.html
Боевики ВСУ захватили власть в Константиновке
Боевики ВСУ захватили власть в Константиновке - РИА Новости, 16.10.2025
Боевики ВСУ захватили власть в Константиновке
Украинские боевики захватили власть в Константиновке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:20:00+03:00
2025-10-16T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
донбасс
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048571443_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f327fd0cb8518b414cd15e16026daa4a.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048450133.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048571443_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b7f23fc4e7a6aa8b37eb2eede0badc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, донецкая народная республика, донбасс, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность

Боевики ВСУ захватили власть в Константиновке

© AP Photo / Oleg PetrasiukКонстантиновка. 13 октября 2025 года
Константиновка. 13 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Константиновка. 13 октября 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 16 окт — РИА Новости. Украинские боевики захватили власть в Константиновке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. ВС России освободили оба этих населенных пункта в 2025 году.

"В связи с бегством константиновской администрации командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте", — рассказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Испытал новую модель". Зачем Зеленский решил ударить по городам Украины
08:00
Командиры ВСУ относятся к жителям с пренебрежением, открыто демонстрируя ненависть, добавил собеседник агентства.
На прошлой неделе военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники сообщил, что российские бойцы вошли в населенный пункт. По его данным, на восточных окраинах шли ожесточенные бои. Один из украинских военнопленных сказал РИА Новости, что из города эвакуировались все чиновники, а командование ВСУ запрещает помогать оставшимся гражданам. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что противник продолжает перебрасывать на участок резервы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала