ЛУГАНСК, 16 окт — РИА Новости. Украинские боевики захватили власть в Константиновке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. ВС России освободили оба этих населенных пункта в 2025 году.
"В связи с бегством константиновской администрации командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте", — рассказал он.
Командиры ВСУ относятся к жителям с пренебрежением, открыто демонстрируя ненависть, добавил собеседник агентства.
На прошлой неделе военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники сообщил, что российские бойцы вошли в населенный пункт. По его данным, на восточных окраинах шли ожесточенные бои. Один из украинских военнопленных сказал РИА Новости, что из города эвакуировались все чиновники, а командование ВСУ запрещает помогать оставшимся гражданам. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что противник продолжает перебрасывать на участок резервы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18