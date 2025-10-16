Рейтинг@Mail.ru
Конкурс на лучшего молодого предпринимателя пройдет в Алтайском крае - РИА Новости, 16.10.2025
11:38 16.10.2025 (обновлено: 12:25 16.10.2025)
Конкурс на лучшего молодого предпринимателя пройдет в Алтайском крае
Конкурс на лучшего молодого предпринимателя пройдет в Алтайском крае - РИА Новости, 16.10.2025
Конкурс на лучшего молодого предпринимателя пройдет в Алтайском крае
Лучшего молодого предпринимателя выберут в Алтайском крае в декабре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.10.2025
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
2025
Конкурс на лучшего молодого предпринимателя пройдет в Алтайском крае

В декабре в Алтайском крае состоится конкурс на лучшего молодого предпринимателя

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лучшего молодого предпринимателя выберут в Алтайском крае в декабре, сообщает пресс-служба правительства региона.
Конкурс "Молодой предприниматель Алтая" пройдет с 24 ноября по 6 декабря. По данным управления молодежной политики региона, к участию в конкурсе в категории "Идея" приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет с перспективной бизнес-идеей. В категории "Работающий бизнес" могут участвовать предприниматели от 18 до 35 лет, являющиеся индивидуальными предпринимателями, самозанятыми или учредителями юридического лица с долей от 30%.
По данным ведомства, конкурс "Молодой предприниматель Алтая" помогает воплощать бизнес-идеи в работающие проекты. На нем представлены номинации: "Лучший инновационный проект", "Прорыв года", "Социальное влияние", "Лучшая команда", "Лучший маркетинг и продвижение", "Прогресс", "Лучший бизнес-план", "Лучший предприниматель года", "Прорыв в цифровизации" и "Самый перспективный стартап".
Прием заявок ведется до 24 ноября. Заочный этап пройдет с 24 ноября по 1 декабря. Очный этап, который является финалом, запланирован на 5 и 6 декабря.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Молодежь России" на мероприятие "Региональный конкурс "Молодой предприниматель Алтая" в 2025 году", подать заявку и направить ее копию на электронную почту организационного комитета.
Все подробности о конкурсе, критерии оценки, формы заявок и необходимые согласия доступны в официальном положении о проведении регионального конкурса "Молодой предприниматель Алтая".
