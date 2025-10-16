https://ria.ru/20251016/knyazheskaya-2048557531.html
Княжеская: дом по реновации построят в районе Люблино
Княжеская: дом по реновации построят в районе Люблино - РИА Новости, 16.10.2025
Княжеская: дом по реновации построят в районе Люблино
Дом площадью почти 90 тысяч квадратных метров построят в рамках реновации в Люблине на юго-востоке Москвы, сообщила глава Москомархитектура Юлиана Княжевская. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T10:20:00+03:00
2025-10-16T10:20:00+03:00
2025-10-16T11:08:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421321_0:17:1600:917_1920x0_80_0_0_c49877967d288c84490c6387b58fcac8.jpg
https://ria.ru/20251013/knyazhevskaya-2047589283.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421321_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_aa05e828adcc5c7ce7a89fc671818fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура
Юлиана Княжевская, Москомархитектура
Княжеская: дом по реновации построят в районе Люблино
Княжевская: на юго-востоке Москвы построят дом по программе реновации
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дом площадью почти 90 тысяч квадратных метров построят в рамках реновации в Люблине на юго-востоке Москвы, сообщила глава Москомархитектура Юлиана Княжевская.
Для этого ведомством выдан градостроительный план земельного участка на Таганрогской улице.
"На территории площадью около 1,21 гектара по адресу: улица Таганрогская, земельный участок 17, по программе реновации возведут современный жилой дом предельной площадью 86,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.