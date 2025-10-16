Княжеская: дом по реновации построят в районе Люблино

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дом площадью почти 90 тысяч квадратных метров построят в рамках реновации в Люблине на юго-востоке Москвы, сообщила глава Москомархитектура Юлиана Княжевская.

Для этого ведомством выдан градостроительный план земельного участка на Таганрогской улице.

"На территории площадью около 1,21 гектара по адресу: улица Таганрогская, земельный участок 17, по программе реновации возведут современный жилой дом предельной площадью 86,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.