Ветеран корейской войны попросил вернуть его домой из Южной Кореи

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Девяностопятилетний бывший солдат северокорейской армии Ан Хак Соп, который более 40 лет отбывал срок в Южной Корее, но так и не отрекся от своих коммунистических убеждений, просит у южнокорейских властей вернуть его в КНДР через Россию или Китай, передает агентство Рёнхап.
Ранее шесть бывших солдат КНДР, включая 95-летнего Ан Хак Сопа, направили властям Республики Корея просьбу отпустить их обратно на родину. Все они провели несколько десятков лет в заключении в Южной Корее из-за отказа отречься от своих коммунистических убеждений. В министерстве объединения Республики Корея заявляли, что обращение находится на стадии рассмотрения правительством.
Китай продолжит поддерживать КНДР, заявил Си Цзиньпин
4 сентября, 16:48
«
"Я собираюсь отправиться в КНДР через Россию или Китай", - сказал Ан Хак Соп в ходе пресс-конференции, состоявшейся в сеульском кафе в четверг. Его слова приводит агентство Рёнхап.
Ветеран заявил, что он уже три месяца не может дождаться от правительства ответа на свою просьбу о возвращении на родину. Вместо этого, представители властей лишь отвечают, что "рассматривают различные варианты". Пенсионер 20 августа попытался самостоятельно пересечь границу Республики Корея с КНДР через "Мост Объединения", расположенный рядом с приграничным городом Пхачжу, но был остановлен служащими южного пограничного пункта.
При этом, в четверг Ан Хак Соп отметил, что представители министерства объединения Республики Корея в ходе неофициальной встречи в июле лично озвучили ему вариант проезда через третью страну.
Рабочая группа, помогающая ветерану вернуться на родину, 14 октября направила официальные запросы о содействии в южнокорейские министерство объединения и министерство иностранных дел. Представители Ан Хак Сопа пояснили, что в посольства России и Китая в Южной Корее также были направлены официальные письма с запросом о встрече.
В письмах, в частности, были предложены варианты маршрута репатриации: Ан Хак Соп планирует попасть в Пхеньян из южнокорейского города Инчхон либо через Владивосток, либо через Пекин. Как отмечается, рабочая группа готова покрыть все расходы в полном объеме.
Южная Корея лишь пытается спрятать конфронтацию, заявили в КНДР
20 августа, 08:48