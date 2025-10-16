Рейтинг@Mail.ru
Ветеран корейской войны попросил вернуть его домой из Южной Кореи - РИА Новости, 16.10.2025
15:52 16.10.2025 (обновлено: 15:54 16.10.2025)
Ветеран корейской войны попросил вернуть его домой из Южной Кореи
Ветеран корейской войны попросил вернуть его домой из Южной Кореи
Девяностопятилетний бывший солдат северокорейской армии Ан Хак Соп, который более 40 лет отбывал срок в Южной Корее, но так и не отрекся от своих... РИА Новости, 16.10.2025
Ветеран корейской войны попросил вернуть его домой из Южной Кореи

Ренхап: 95-летний экс-военный из КНДР просит вернуть его домой через РФ или КНР

Флаг КНДР
Флаг КНДР
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Девяностопятилетний бывший солдат северокорейской армии Ан Хак Соп, который более 40 лет отбывал срок в Южной Корее, но так и не отрекся от своих коммунистических убеждений, просит у южнокорейских властей вернуть его в КНДР через Россию или Китай, передает агентство Рёнхап.
Ранее шесть бывших солдат КНДР, включая 95-летнего Ан Хак Сопа, направили властям Республики Корея просьбу отпустить их обратно на родину. Все они провели несколько десятков лет в заключении в Южной Корее из-за отказа отречься от своих коммунистических убеждений. В министерстве объединения Республики Корея заявляли, что обращение находится на стадии рассмотрения правительством.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Китай продолжит поддерживать КНДР, заявил Си Цзиньпин
4 сентября, 16:48
«
"Я собираюсь отправиться в КНДР через Россию или Китай", - сказал Ан Хак Соп в ходе пресс-конференции, состоявшейся в сеульском кафе в четверг. Его слова приводит агентство Рёнхап.
Ветеран заявил, что он уже три месяца не может дождаться от правительства ответа на свою просьбу о возвращении на родину. Вместо этого, представители властей лишь отвечают, что "рассматривают различные варианты". Пенсионер 20 августа попытался самостоятельно пересечь границу Республики Корея с КНДР через "Мост Объединения", расположенный рядом с приграничным городом Пхачжу, но был остановлен служащими южного пограничного пункта.
При этом, в четверг Ан Хак Соп отметил, что представители министерства объединения Республики Корея в ходе неофициальной встречи в июле лично озвучили ему вариант проезда через третью страну.
Рабочая группа, помогающая ветерану вернуться на родину, 14 октября направила официальные запросы о содействии в южнокорейские министерство объединения и министерство иностранных дел. Представители Ан Хак Сопа пояснили, что в посольства России и Китая в Южной Корее также были направлены официальные письма с запросом о встрече.
В письмах, в частности, были предложены варианты маршрута репатриации: Ан Хак Соп планирует попасть в Пхеньян из южнокорейского города Инчхон либо через Владивосток, либо через Пекин. Как отмечается, рабочая группа готова покрыть все расходы в полном объеме.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Южная Корея лишь пытается спрятать конфронтацию, заявили в КНДР
20 августа, 08:48
 
