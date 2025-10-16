Ветеран корейской войны попросил вернуть его домой из Южной Кореи

Ветеран заявил, что он уже три месяца не может дождаться от правительства ответа на свою просьбу о возвращении на родину. Вместо этого, представители властей лишь отвечают, что "рассматривают различные варианты". Пенсионер 20 августа попытался самостоятельно пересечь границу Республики Корея с КНДР через "Мост Объединения", расположенный рядом с приграничным городом Пхачжу, но был остановлен служащими южного пограничного пункта.