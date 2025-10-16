В Кирове троих адвокатов осудили за фальсификацию доказательств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Трое адвокатов из Кирова, фальсифицировавших доказательства по уголовному делу, в результате чего был осужден невиновный человек, получили условные сроки и запрет работать в профессии до 2,5 лет, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
В январе 2019 года на строительной площадке на улице Труда в Кирове в результате обрушения стрелы крана травмы получил рабочий. Директор фирмы, допустивший эксплуатацию грузоподъемной машины, обратился к знакомому адвокату, чтобы защитить себя от уголовного преследования за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Адвокат нашел человека, которого удалось склонить к признанию вины, и привлек к делу своих коллег, которые вводили потерпевшего и свидетелей в заблуждение относительно обстоятельств и юридических последствий произошедшего, а также склоняли их вводить в заблуждение следствие на допросах. В результате к уголовной ответственности был привлечен невиновный.
Преступная деятельность адвокатов была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Кировской области. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств по уголовному делу (статья 303 УК РФ).
"Приговором суда троим осужденным назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1 года 8 месяцев до 3 лет с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок от 2 до 2 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.