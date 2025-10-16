В Кирове троих адвокатов осудили за фальсификацию доказательств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Трое адвокатов из Кирова, фальсифицировавших доказательства по уголовному делу, в результате чего был осужден невиновный человек, получили условные сроки и запрет работать в профессии до 2,5 лет, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Приговором суда троим осужденным назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1 года 8 месяцев до 3 лет с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок от 2 до 2 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.