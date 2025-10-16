Рейтинг@Mail.ru
В Кирове троих адвокатов осудили за фальсификацию доказательств - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/kirov-2048575514.html
В Кирове троих адвокатов осудили за фальсификацию доказательств
В Кирове троих адвокатов осудили за фальсификацию доказательств - РИА Новости, 16.10.2025
В Кирове троих адвокатов осудили за фальсификацию доказательств
Трое адвокатов из Кирова, фальсифицировавших доказательства по уголовному делу, в результате чего был осужден невиновный человек, получили условные сроки и... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:02:00+03:00
2025-10-16T12:02:00+03:00
происшествия
россия
киров
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251003/sud-2046257748.html
россия
киров
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, киров, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Киров, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кирове троих адвокатов осудили за фальсификацию доказательств

В Кирове трое адвокатов получили условные сроки за фальсификацию доказательств

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Трое адвокатов из Кирова, фальсифицировавших доказательства по уголовному делу, в результате чего был осужден невиновный человек, получили условные сроки и запрет работать в профессии до 2,5 лет, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
В январе 2019 года на строительной площадке на улице Труда в Кирове в результате обрушения стрелы крана травмы получил рабочий. Директор фирмы, допустивший эксплуатацию грузоподъемной машины, обратился к знакомому адвокату, чтобы защитить себя от уголовного преследования за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Адвокат нашел человека, которого удалось склонить к признанию вины, и привлек к делу своих коллег, которые вводили потерпевшего и свидетелей в заблуждение относительно обстоятельств и юридических последствий произошедшего, а также склоняли их вводить в заблуждение следствие на допросах. В результате к уголовной ответственности был привлечен невиновный.
Преступная деятельность адвокатов была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Кировской области. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств по уголовному делу (статья 303 УК РФ).
"Приговором суда троим осужденным назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1 года 8 месяцев до 3 лет с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок от 2 до 2 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Адвоката подмосковной коллегии арестовали за покушение на мошенничество
3 октября, 18:16
 
ПроисшествияРоссияКировКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала