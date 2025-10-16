Рейтинг@Mail.ru
Каллас выступила с новым заявлением о России - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 16.10.2025 (обновлено: 16:49 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/kallas-2048669619.html
Каллас выступила с новым заявлением о России
Каллас выступила с новым заявлением о России - РИА Новости, 16.10.2025
Каллас выступила с новым заявлением о России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X призвала европейские страны усилить оборону против России. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:41:00+03:00
2025-10-16T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
кайя каллас
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048640302.html
https://ria.ru/20251016/evrosoyuz-2048639851.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_548fa037aefe0bebfd4209fc0db50c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, кайя каллас, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз
Каллас выступила с новым заявлением о России

Каллас заявила, что Россия останется опасной и после СВО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X призвала европейские страны усилить оборону против России.
"Опасность не исчезнет даже после окончания войны на Украине. Нам необходимо усилить нашу оборону против России", — написала она.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Европе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России
15:29
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал, сколько Евросоюз потратил на Украину
15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваКайя КалласНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала