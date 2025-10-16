https://ria.ru/20251016/kallas-2048669619.html
Каллас выступила с новым заявлением о России
Каллас выступила с новым заявлением о России - РИА Новости, 16.10.2025
Каллас выступила с новым заявлением о России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X призвала европейские страны усилить оборону против России. РИА Новости, 16.10.2025
Каллас выступила с новым заявлением о России
Каллас заявила, что Россия останется опасной и после СВО