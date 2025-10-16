Глава ХМАО-Югры рассказал о мерах по привлечению инвестиций в регион

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В условиях санкционного давления и высокой волатильности цен на нефть власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры принимают меры по привлечению инвестиций в нефтяную отрасль региона, сообщил на полях Российской энергетической недели губернатор региона Руслан Кухарук.

"Главная история — это поддержка бизнеса нефтяной отрасли в непростое время из-за санкционного давления, высокой волатильности цен на нефть и текущего соотношения курса рубля и доллара", — отметил он.

Так, новой региональной мерой поддержки в этом году стал промышленный офсет, который предполагает возможность применения налоговых преференций, льгот к крупным компаниям, прежде всего нефтяным, которые готовы обеспечить гарантированную закупку продукции у локализованных в регионе предприятиям. Условие — объемные инвестиции (не менее 300 миллионов рублей) в созданные предприятия, которые будут производить продукцию для нефтяных гигантов.

"В этом году первое офсетное соглашение уже подписано: между правительством Югры, компанией "Лукойл — Западная Сибирь" и Когалымским заводом полимерных труб", — уточнил Кухарук.

Также действующая мера поддержки — это обнуление налога на имущество на вновь введенные месторождения.

"В течение пяти лет наши нефтяники, которые создают новые месторождения, освобождается от налога на имущество в виде вновь созданной инфраструктуры. Это позволяет более ускоренными темпами эксплуатировать новые месторождения, расширяя ресурсную базу", — пояснил губернатор.

Он добавил, что в регионе активно ведется работа по увеличению количества геологоразведочных и буровых работ по новым месторождениям.

"Сегодня, в трудный для нефтяной отрасли период, это самое уязвимое место. Отсутствие вложений и внимания к геологоразведке, открытию новых месторождений ведет к истощению существующей минерально-сырьевой базы, что может в определенный период времени прийти к точке невозврата. Поэтому мы способствуем и создаем условия, чтобы предприятия продолжали эту работу на территории Югры", — заключил Кухарук.