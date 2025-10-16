https://ria.ru/20251016/gruziya-2048675155.html
В Грузии ужесточили правила проведения митингов
В Грузии ужесточили правила проведения митингов - РИА Новости, 16.10.2025
В Грузии ужесточили правила проведения митингов
Парламент Грузии принял поправки в Административный и Уголовный кодексы об ужесточении правил проведения митингов. РИА Новости, 16.10.2025
ТБИЛИСИ, 16 окт — РИА Новости. Парламент Грузии принял поправки в Административный и Уголовный кодексы об ужесточении правил проведения митингов.
"Восемьдесят голосов за, ни одного голоса против. Закон принят в третьем чтении", — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании.
Так, арест на 15 суток грозит демонстрантам, которые будут закрывать лица маской, иметь при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывать дорогу или возводить временные сооружения.
Организаторов будут арестовывать на 20 суток. Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.
Акции протеста начались в Тбилиси
после того, как премьер Ираклий Кобахидзе
28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор демонстранты собираются перед зданием парламента в Тбилиси и перекрывают небольшую часть проспекта на пару часов.