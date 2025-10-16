Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Артюхов: необходим набор решений по трудноизвлекаемым запасам газа
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
09:39 16.10.2025 (обновлено: 09:57 16.10.2025)
Дмитрий Артюхов: необходим набор решений по трудноизвлекаемым запасам газа
россия, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Ямал, Дмитрий Артюхов
© Фото : пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округаГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уже сегодня в России необходимо планово заниматься разработкой набора системных решений по трудноизвлекаемым запасам газа, такое мнение высказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в рамках Российской энергетической недели.
"Нефть — главная бюджетообразующая отрасль, а газ — главный источник поддержания энергобезопасности страны. Нефтяники столкнулись с этим раньше, а сейчас мы приходим к моменту, когда нужен набор системных решений по трудноизвлекаемым запасам уже для добычи газа. Не скажу, что нужно бить в набат, но уже надо планово этим заниматься, создавать модели разработки трудноизвлекаемых запасов, определять лучшие подходы, формировать необходимые стимулы для активизации работы в этом направлении. Это позволит нам поддерживать высокий уровень добычи. По всем прогнозам, по мере роста потребления энергии газ будет главным балансирующим источником этого роста, и кому как не России играть в этом ключевую роль", — сказал Артюхов, выступая на сессии, посвященной добыче трудноизвлекаемых запасов.
Он отметил, что ключевые традиционные месторождения, которые десятилетиями обеспечивали как внутренние потребности, так и экспорт, начинают иссякать, хотя смогут выполнять свою миссию еще достаточно долго.
"Можно, конечно, включать новые месторождения, замахиваться на шельф. Но у нас под ногами вокруг городов, которые уже построены, где есть коллективы, инфраструктура, запасы оцениваются в 5 триллионов кубометров. Поэтому решения для разработки "трудного газа" должны быть приняты на горизонте ближайших лет", — подчеркнул губернатор.
По его мнению, разработка сложных запасов в местах традиционной добычи должна подпитывать ту газотранспортную инфраструктуру, которая обеспечивает внутреннее потребление. В то же время, новые перспективные месторождения могут стать источником максимизации выгоды для страны с точки зрения экспорта, будь то восточное направление или иные рынки, которые можно достать с помощью СПГ.
"Мы ключевая газодобывающая страна, и эту миссию будем выполнять еще десятилетия, но вопрос, как правильно мы будем распоряжаться этим богатством с точки зрения новых экспортных коридоров. Ямал расположен географически выгодно: несмотря на арктические моря — это мировой океан, и наш газ может быть доставлен в самые разные точки мира, включая самые быстрорастущие с точки зрения потребления. Но даже в лучшие годы доля экспорта не превышала четверти от добычи, остальное было внутреннее потребление — это и промышленность, и тепло в наших домах", — заключил губернатор.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЯмалДмитрий Артюхов
 
 
