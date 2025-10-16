Фотография военкора РИА Новости вошла в новую выставку Музея Победы

Фото Красильникова размещено на афише новой экспозиции "СВО. Zащитники Отечества", созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Партнерами проекта стали Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, и Студия военных художников имени М. Б. Грекова, а также РИА Новости.

В музее отметили, что масштабный проект представлен сразу в двух локациях: в главном здании музея на Поклонной горе и в Музее "Г.О.Р.А.". С помощью современных мультимедийных технологий, интерактивных инсталляций, подлинных артефактов экспозиция показывает судьбы реальных людей, подвиги наших воинов-современников, защищающих жителей новых субъектов Российской Федерации, добавили в пресс-службе.