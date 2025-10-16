Рейтинг@Mail.ru
Фотография военкора РИА Новости вошла в новую выставку Музея Победы - РИА Новости, 16.10.2025
17:59 16.10.2025
Фотография военкора РИА Новости вошла в новую выставку Музея Победы
Фотография военкора РИА Новости вошла в новую выставку Музея Победы - РИА Новости, 16.10.2025
Фотография военкора РИА Новости вошла в новую выставку Музея Победы
Фотография военкора РИА Новости Станислава Красильникова вошла в новую экспозицию постоянно действующей выставки Музея Победы "СВО. Zащитники Отечества",... РИА Новости, 16.10.2025
общество, россия, музей победы, риа новости
Общество, Россия, Музей Победы, РИА Новости
Фотография военкора РИА Новости вошла в новую выставку Музея Победы

В новую экспозицию Музея Победы вошли фото военкора РИА Новости Красильникова

© Фото : РИА Новости / Станислав КрасильниковАфиша новой экспозиции выставки Музея Победы "СВО. Zащитники Отечества"
Афиша новой экспозиции выставки Музея Победы СВО. Zащитники Отечества - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : РИА Новости / Станислав Красильников
Афиша новой экспозиции выставки Музея Победы "СВО. Zащитники Отечества"
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Фотография военкора РИА Новости Станислава Красильникова вошла в новую экспозицию постоянно действующей выставки Музея Победы "СВО. Zащитники Отечества", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Фото Красильникова размещено на афише новой экспозиции "СВО. Zащитники Отечества", созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Партнерами проекта стали Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, и Студия военных художников имени М. Б. Грекова, а также РИА Новости.
В музее отметили, что масштабный проект представлен сразу в двух локациях: в главном здании музея на Поклонной горе и в Музее "Г.О.Р.А.". С помощью современных мультимедийных технологий, интерактивных инсталляций, подлинных артефактов экспозиция показывает судьбы реальных людей, подвиги наших воинов-современников, защищающих жителей новых субъектов Российской Федерации, добавили в пресс-службе.
Кроме того, в Музее Победы 18 октября начнется акция "Музейная неделя", инициированная Минкультуры России. Участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посетить главное здание музея на Поклонной горе до 24 октября. Также гости могут посетить выставку "Обыкновенный нацизм" и побывать на бесплатной экскурсии по новой экспозиции "Путь к Победе", созданной к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, добавили в музее. Можно будет ознакомиться и с временными экспозициями "Сигналы Победы", "Плечом к плечу", "80 лет под знаком Победы" и многими другими, побывать в мультимедийном зале "Лица Победы" и Зале Славы, на куполе которого каждый час демонстрируется уникальная светозвуковая инсталляция о ключевых этапах Великой Отечественной войны.
В течение "Музейной недели" участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно присоединиться к многочисленным мероприятиям. Акция также пройдет в филиалах Музея Победы - Музее Г.О.Р.А., Красногорском, Ржевском, Музее Г. К. Жукова в Калужской области, заключили в пресс-службе.
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду
ОбществоРоссияМузей ПобедыРИА Новости
 
 
