В фонари Москвы установили более 25 тысяч энергоэффективных светильников
16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 25 тысяч энергоэффективных светильников установили в столичные фонари с начала 2025 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. С начала года в рамках соответствующей программы поменяли более 25 тысяч светильников", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что замена устаревших ламповых светильников производится по мере выхода их из строя и при истечении сроков эксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках проектов благоустройства, сразу используют современные лампы.
"Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось более чем в два раза. При этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке столицы составляет почти 55%.