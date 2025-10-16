https://ria.ru/20251016/energoooborudovanie-2048555769.html
Российское энергооборудование превосходит импортные образцы, заявил Новак
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российское энергетическое оборудование зачастую превосходит по качеству импортные образцы, которые использовались ранее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак после посещения выставки энергооборудования на Российской энергетической неделе.
"Разработан национальный проект "Новая атомная энергетическая технология", цель которого к 2030 году выйти минимум на 90% импортозамещения… Сегодня на выставке мы увидели большое количество российского оборудования, которое только за последние годы, даже за прошлый год, было произведено и сейчас либо апробируется, либо уже в эксплуатации находится. И по качеству оно не хуже, а может и превосходит зачастую те импортные образцы, которые ранее использовались", - сказал он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.