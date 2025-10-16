Рейтинг@Mail.ru
11:02 16.10.2025
Российское энергооборудование превосходит импортные образцы, заявил Новак
экономика, россия, александр новак, энергетика
Экономика, Россия, Александр Новак, Энергетика
Российское энергооборудование превосходит импортные образцы, заявил Новак

Новак заявил о превосходстве российского энергооборудования над импортным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российское энергетическое оборудование зачастую превосходит по качеству импортные образцы, которые использовались ранее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак после посещения выставки энергооборудования на Российской энергетической неделе.
"Разработан национальный проект "Новая атомная энергетическая технология", цель которого к 2030 году выйти минимум на 90% импортозамещения… Сегодня на выставке мы увидели большое количество российского оборудования, которое только за последние годы, даже за прошлый год, было произведено и сейчас либо апробируется, либо уже в эксплуатации находится. И по качеству оно не хуже, а может и превосходит зачастую те импортные образцы, которые ранее использовались", - сказал он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Российские энергоресурсы востребованы в мире, заявил Новак
10:54
 
