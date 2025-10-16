Российское энергооборудование превосходит импортные образцы, заявил Новак

"Разработан национальный проект "Новая атомная энергетическая технология", цель которого к 2030 году выйти минимум на 90% импортозамещения… Сегодня на выставке мы увидели большое количество российского оборудования, которое только за последние годы, даже за прошлый год, было произведено и сейчас либо апробируется, либо уже в эксплуатации находится. И по качеству оно не хуже, а может и превосходит зачастую те импортные образцы, которые ранее использовались", - сказал он.