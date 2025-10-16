Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации

БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Решение о проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году в Белгородской области будут принимать с учётом оперативной обстановки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях.

Глава региона, отвечая на вопрос о возможности проведения итоговой аттестации в школах области, обозначил, что окончательное решение о формате аттестации по итогам 9 и 11 классов будет приниматься министерством просвещения РФ . Как сообщил губернатор, оно будет зависеть от оперативной обстановки в областной столице.

« "Школы Белгорода работают в очном формате и учащиеся готовятся к сдаче ОГЭ. Решение об особом порядке итоговой аттестации принимает министерство просвещения. Если оперативная обстановка в городе изменится, региональные власти будут обращаться с соответствующим предложением в федеральный центр", — отметил Гладков

В прямом эфире глава региона также сообщил, что в школах, где сохраняется дистанционный формат обучения, за детьми сохраняется право выбора, как и в прошлые годы: сдавать ЕГЭ или вступительные экзамены в вузах.

"Напомню, что большинство детей, даже которые прошли 2-3 года через дистант, отказываются от таких льгот. Мы гордимся ими, они большие молодцы", – заявил Гладков.