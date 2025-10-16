Рейтинг@Mail.ru
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации
Белгородская область
Белгородская область
 
22:38 16.10.2025
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации - РИА Новости, 16.10.2025
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации
Решение о проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году в Белгородской области будут принимать с учётом оперативной обстановки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в РИА Новости, 16.10.2025
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
белгород
белгородская область
белгород
белгородская область, вячеслав гладков, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), белгород
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Белгород
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации

Гладков: формат ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области определит Минпросвещения

Вид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Решение о проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году в Белгородской области будут принимать с учётом оперативной обстановки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях.
Глава региона, отвечая на вопрос о возможности проведения итоговой аттестации в школах области, обозначил, что окончательное решение о формате аттестации по итогам 9 и 11 классов будет приниматься министерством просвещения РФ. Как сообщил губернатор, оно будет зависеть от оперативной обстановки в областной столице.
"Школы Белгорода работают в очном формате и учащиеся готовятся к сдаче ОГЭ. Решение об особом порядке итоговой аттестации принимает министерство просвещения. Если оперативная обстановка в городе изменится, региональные власти будут обращаться с соответствующим предложением в федеральный центр", — отметил Гладков.
В прямом эфире глава региона также сообщил, что в школах, где сохраняется дистанционный формат обучения, за детьми сохраняется право выбора, как и в прошлые годы: сдавать ЕГЭ или вступительные экзамены в вузах.
"Напомню, что большинство детей, даже которые прошли 2-3 года через дистант, отказываются от таких льгот. Мы гордимся ими, они большие молодцы", – заявил Гладков.
Гладков отметил, что вопрос безопасности — ключевой для образовательного процесса. В учреждениях Белгородской области ведётся подготовка материальной базы и инфраструктуры по выполнению требований антитеррористической защищенности и комплексной безопасности, а у работников формируют новые компетенции безопасного поведения, эффективных действий в нештатных ситуациях, навыков оказания первой доврачебной помощи.
 
Белгородская область
Вячеслав Гладков
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Белгород
 
 
