https://ria.ru/20251016/ekzameny-2048736540.html
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации - РИА Новости, 16.10.2025
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации
Решение о проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году в Белгородской области будут принимать с учётом оперативной обстановки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T22:38:00+03:00
2025-10-16T22:38:00+03:00
2025-10-16T22:38:00+03:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_0:205:3083:1939_1920x0_80_0_0_e248b04078c98d6936960c6623b34208.jpg
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_2c10571eb6085b913cb4840e1fc6c4d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), белгород
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Белгород
Решение о формате ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области примут с учетом ситуации
Гладков: формат ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области определит Минпросвещения
БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Решение о проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году в Белгородской области будут принимать с учётом оперативной обстановки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях.
Глава региона, отвечая на вопрос о возможности проведения итоговой аттестации в школах области, обозначил, что окончательное решение о формате аттестации по итогам 9 и 11 классов будет приниматься министерством просвещения РФ
. Как сообщил губернатор, оно будет зависеть от оперативной обстановки в областной столице.
«
"Школы Белгорода
работают в очном формате и учащиеся готовятся к сдаче ОГЭ. Решение об особом порядке итоговой аттестации принимает министерство просвещения. Если оперативная обстановка в городе изменится, региональные власти будут обращаться с соответствующим предложением в федеральный центр", — отметил Гладков
.
В прямом эфире глава региона также сообщил, что в школах, где сохраняется дистанционный формат обучения, за детьми сохраняется право выбора, как и в прошлые годы: сдавать ЕГЭ или вступительные экзамены в вузах.
"Напомню, что большинство детей, даже которые прошли 2-3 года через дистант, отказываются от таких льгот. Мы гордимся ими, они большие молодцы", – заявил Гладков.
Гладков отметил, что вопрос безопасности — ключевой для образовательного процесса. В учреждениях Белгородской области
ведётся подготовка материальной базы и инфраструктуры по выполнению требований антитеррористической защищенности и комплексной безопасности, а у работников формируют новые компетенции безопасного поведения, эффективных действий в нештатных ситуациях, навыков оказания первой доврачебной помощи.