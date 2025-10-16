Рейтинг@Mail.ru
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.10.2025
20:55 16.10.2025
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов
экономика
россия
антон силуанов
мвф
россия
экономика, россия, антон силуанов, мвф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, МВФ
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Уровень мирового долга остается критично высоким, расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов.
"Уровень мирового долга остается критично высоким. Расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты. В этих условиях необходимо наличие надёжных и последовательных среднесрочных стратегий бюджетной консолидации на основе фискальных правил, способных обеспечить предсказуемость и дисциплину в принятии бюджетных решений", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ) в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16 -17 октября.
Геополитическая борьба дорого обходится всем странам, так как провоцирует проведение несбалансированной фискальной политики - огромного наращивания расходов, роста задолженности, добавил Силуанов.
"Сегодня нагрузка на государственные финансы большинства стран остается чрезмерно высокой, причем большинство экономик все еще не сформулировали стратегии бюджетной консолидации, что приводит к увеличению бюджетных рисков по всему миру", - отмечается в заявлении министра.
Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМВФ
 
 
