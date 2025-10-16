https://ria.ru/20251016/ekonomika-2048719570.html
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.10.2025
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов
16.10.2025
россия
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов
Силуанов: уровень мирового долга остается критично высоким
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Уровень мирового долга остается критично высоким, расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов.
"Уровень мирового долга остается критично высоким. Расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты. В этих условиях необходимо наличие надёжных и последовательных среднесрочных стратегий бюджетной консолидации на основе фискальных правил, способных обеспечить предсказуемость и дисциплину в принятии бюджетных решений", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ) в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16 -17 октября.
Геополитическая борьба дорого обходится всем странам, так как провоцирует проведение несбалансированной фискальной политики - огромного наращивания расходов, роста задолженности, добавил Силуанов.
"Сегодня нагрузка на государственные финансы большинства стран остается чрезмерно высокой, причем большинство экономик все еще не сформулировали стратегии бюджетной консолидации, что приводит к увеличению бюджетных рисков по всему миру", - отмечается в заявлении министра.