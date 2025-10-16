Рейтинг@Mail.ru
Бронежилеты будущего должны усилить возможности бойцов, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 16.10.2025
10:26 16.10.2025
Бронежилеты будущего должны усилить возможности бойцов, заявили в "Ростехе"
Бронежилеты будущего должны усилить возможности бойцов, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 16.10.2025
Бронежилеты будущего должны усилить возможности бойцов, заявили в "Ростехе"
Защитная экипировка будущего должна быть модульной, в том числе с электронными компонентами, и оснащённой приводами для увеличения носимой бойцом нагрузки,... РИА Новости, 16.10.2025
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716799_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_e078ced82670e1491d4ff5c2967da4c1.jpg
1920
1920
true
Бронежилеты будущего должны усилить возможности бойцов, заявили в "Ростехе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Защитная экипировка будущего должна быть модульной, в том числе с электронными компонентами, и оснащённой приводами для увеличения носимой бойцом нагрузки, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода "Октава" (входит в "Ростех") Павел Павленко.
"Если говорить о долгосрочном прогнозе, то очевидно, что экипировка должна быть модульной, включать в себя определенный ряд электронных компонентов, а также иметь возможность увеличивать носимый бойцом вес за счет механических или электромеханических исполнительных устройств, которые усилят физические возможности человека", - сказал Павленко.
Он уточнил, что на предприятии постоянно изучают и испытывают новейшие материалы, чтобы применить их в производстве. Сейчас у "Октавы" в приоритете работы по уменьшению веса, увеличению площади защиты, улучшению защитных характеристик и эргономики бронежилетов.
"В частности, все больший интерес вызывает сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) высокой плотности и создание из него монолитных плит класса защиты Бр4. Это позволит еще больше снизить вес жилета, а также обеспечить максимальную живучесть бронеплит", - добавил Павленко.
Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области
