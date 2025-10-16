Бронежилеты будущего должны усилить возможности бойцов, заявили в "Ростехе"

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Защитная экипировка будущего должна быть модульной, в том числе с электронными компонентами, и оснащённой приводами для увеличения носимой бойцом нагрузки, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода "Октава" (входит в "Ростех") Павел Павленко.

"Если говорить о долгосрочном прогнозе, то очевидно, что экипировка должна быть модульной, включать в себя определенный ряд электронных компонентов, а также иметь возможность увеличивать носимый бойцом вес за счет механических или электромеханических исполнительных устройств, которые усилят физические возможности человека", - сказал Павленко.

Он уточнил, что на предприятии постоянно изучают и испытывают новейшие материалы, чтобы применить их в производстве. Сейчас у "Октавы" в приоритете работы по уменьшению веса, увеличению площади защиты, улучшению защитных характеристик и эргономики бронежилетов.