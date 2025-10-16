© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: более 14 тысяч АГР оформлено в Москве с 2011 года

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Власти Москвы с 2011 года выдали свыше 14 тысяч свидетельств об архитектурно-градостроительных решениях (АГР), необходимых для строительства любого капитального объекта, в том числе соцучреждений, промкомплексов и транспортной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В свидетельстве об АГР указываются основные параметры застройки, материалы отделки фасадов, колористические решения, поэтажные планы, варианты благоустройства прилегающей территории и спецификации архитектурно-художественного освещения. Свидетельство выдает Москомархитектура. Оформить его можно в электронном виде.

Как отметил заммэра, с 2011 года в Москве построены множество знаковых объектов. Среди них заммэра выделил парк "Зарядье", образовательные кластеры МГТУ имени Баумана и "Ломоносов", новые станции метрополитена.

"Только за девять месяцев 2025 года в столице оформлено свыше 500 новых свидетельств АГР. Из них 259 – на дома для реализации программы реновации, 75 – на школы и детские сады, 13 – на объекты спортивного назначения и шесть – на поликлиники", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как указывается в сообщении, осенью столичным застройщикам стал доступен новый бесплатный сервис для проверки 3D-моделей, которые нужны для оформления АГР. Сервис призван ускорить подготовку данных, улучшить качество визуальных материалов и сократить количество ошибок.