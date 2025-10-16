Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 14 тысяч АГР оформлено в Москве с 2011 года - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/efimov-2048452546.html
Ефимов: более 14 тысяч АГР оформлено в Москве с 2011 года
Ефимов: более 14 тысяч АГР оформлено в Москве с 2011 года - РИА Новости, 16.10.2025
Ефимов: более 14 тысяч АГР оформлено в Москве с 2011 года
Власти Москвы с 2011 года выдали свыше 14 тысяч свидетельств об архитектурно-градостроительных решениях (АГР), необходимых для строительства любого капитального РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:12:00+03:00
2025-10-16T11:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949609465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de37e9300b8de1f1ebc7420e86b9688e.jpg
https://ria.ru/20251015/efimov-2048393788.html
https://ria.ru/20251015/efimov-2048243623.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949609465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9390d0ff8b8149dd175eda63de8e7076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: более 14 тысяч АГР оформлено в Москве с 2011 года

Ефимов: в Москве с 2011 года оформили более 14 тысяч АГР

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Власти Москвы с 2011 года выдали свыше 14 тысяч свидетельств об архитектурно-градостроительных решениях (АГР), необходимых для строительства любого капитального объекта, в том числе соцучреждений, промкомплексов и транспортной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В свидетельстве об АГР указываются основные параметры застройки, материалы отделки фасадов, колористические решения, поэтажные планы, варианты благоустройства прилегающей территории и спецификации архитектурно-художественного освещения. Свидетельство выдает Москомархитектура. Оформить его можно в электронном виде.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Ефимов: для парка на месте монорельса в Москве готовят проект планировки
Вчера, 14:52
Как отметил заммэра, с 2011 года в Москве построены множество знаковых объектов. Среди них заммэра выделил парк "Зарядье", образовательные кластеры МГТУ имени Баумана и "Ломоносов", новые станции метрополитена.
"Только за девять месяцев 2025 года в столице оформлено свыше 500 новых свидетельств АГР. Из них 259 – на дома для реализации программы реновации, 75 – на школы и детские сады, 13 – на объекты спортивного назначения и шесть – на поликлиники", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как указывается в сообщении, осенью столичным застройщикам стал доступен новый бесплатный сервис для проверки 3D-моделей, которые нужны для оформления АГР. Сервис призван ускорить подготовку данных, улучшить качество визуальных материалов и сократить количество ошибок.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Солнцеве на улице Юлиана Семенова построили детский сад для 350 воспитанников. В нем обустроили 14 групп, кабинет медработника, физкультурный и музыкальный залы и другие помещения.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Ефимов: в Даниловском районе в рамках КРТ возведут жилье и деловые объекты
Вчера, 09:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала