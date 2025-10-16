Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ по Белгородскому району пострадал мирный житель
08:16 16.10.2025 (обновлено: 08:27 16.10.2025)
При атаке ВСУ по Белгородскому району пострадал мирный житель
При атаке ВСУ по Белгородскому району пострадал мирный житель
Мужчина получил ранения в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2025
2025
При атаке ВСУ по Белгородскому району пострадал мирный житель

БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Мирный житель получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Белгородском районе. В селе Красный Октябрь вражеский беспилотник ударил по автомобилю. Ранен водитель. Мужчину с ранением руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено.
