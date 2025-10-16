https://ria.ru/20251016/dron-2048530900.html
При атаке ВСУ по Белгородскому району пострадал мирный житель
Мужчина получил ранения в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2025
