Десятков: на юге Москвы начался подготовительный этап строительства дороги

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Строительство Проектируемого проезда №963, который свяжет Каширское шоссе с Елецкой улице, началось в районе Орехово-Борисово Южное Москвы, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

"В рамках проекта построим и реконструируем более одного километра дорог, обустроим тротуары, разместим современные павильоны наземного городского транспорта. Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов и создаст дополнительные маршруты для автомобилистов на территории района", - приводит его слова пресс-служба департамента.

Сейчас на объекте проходят подготовительные работы, специалисты возведут и реконструируют Проектируемый проезд №963 и дорогу от него к существующей остановочно-разворотной площадке для городского транспорта, добавляется в сообщении.

Кроме того, будут предусмотрены заезд и выезд из жилого комплекса на новую дорогу (Проектируемый проезд № 1). Также планируется обустроить выезд из жилого комплекса на Ясеневую улицу.