16.10.2025
13:10 16.10.2025
Десятков: на юге Москвы начался подготовительный этап строительства дороги
Строительство Проектируемого проезда №963, который свяжет Каширское шоссе с Елецкой улице, началось в районе Орехово-Борисово Южное Москвы, сообщил глава... РИА Новости, 16.10.2025
москва
департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
василий десятков
москва
москва, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы, василий десятков
Москва, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, Василий Десятков
Десятков: на юге Москвы начался подготовительный этап строительства дороги

© Фото : Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры МосквыРуководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков
© Фото : Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Строительство Проектируемого проезда №963, который свяжет Каширское шоссе с Елецкой улице, началось в районе Орехово-Борисово Южное Москвы, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
"В рамках проекта построим и реконструируем более одного километра дорог, обустроим тротуары, разместим современные павильоны наземного городского транспорта. Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов и создаст дополнительные маршруты для автомобилистов на территории района", - приводит его слова пресс-служба департамента.
Сейчас на объекте проходят подготовительные работы, специалисты возведут и реконструируют Проектируемый проезд №963 и дорогу от него к существующей остановочно-разворотной площадке для городского транспорта, добавляется в сообщении.
Кроме того, будут предусмотрены заезд и выезд из жилого комплекса на новую дорогу (Проектируемый проезд № 1). Также планируется обустроить выезд из жилого комплекса на Ясеневую улицу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства новой дороги в Орехово-Борисове Южном.
Десятков: на вокзале Серп и Молот идет строительство зала для пассажиров
3 октября, 11:10
 
МоскваДепартамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры МосквыВасилий Десятков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
