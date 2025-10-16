https://ria.ru/20251016/desyatkov-2048555584.html
Десятков: на юге Москвы начался подготовительный этап строительства дороги
Десятков: на юге Москвы начался подготовительный этап строительства дороги - РИА Новости, 16.10.2025
Десятков: на юге Москвы начался подготовительный этап строительства дороги
Строительство Проектируемого проезда №963, который свяжет Каширское шоссе с Елецкой улице, началось в районе Орехово-Борисово Южное Москвы, сообщил глава... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:10:00+03:00
2025-10-16T13:10:00+03:00
2025-10-16T13:10:00+03:00
москва
департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
василий десятков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048555384_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2586f748d1740dc23e177ace9cc3e69d.jpg
https://ria.ru/20251003/desyatkov-2046112115.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048555384_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_783b0fc68f366e3d8b3efd64052cfa6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы, василий десятков
Москва, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, Василий Десятков
Десятков: на юге Москвы начался подготовительный этап строительства дороги
Десятков: на юге Москвы начали подготовительный этап строительства новой дороги
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Строительство Проектируемого проезда №963, который свяжет Каширское шоссе с Елецкой улице, началось в районе Орехово-Борисово Южное Москвы, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
"В рамках проекта построим и реконструируем более одного километра дорог, обустроим тротуары, разместим современные павильоны наземного городского транспорта. Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов и создаст дополнительные маршруты для автомобилистов на территории района", - приводит его слова пресс-служба департамента.
Сейчас на объекте проходят подготовительные работы, специалисты возведут и реконструируют Проектируемый проезд №963 и дорогу от него к существующей остановочно-разворотной площадке для городского транспорта, добавляется в сообщении.
Кроме того, будут предусмотрены заезд и выезд из жилого комплекса на новую дорогу (Проектируемый проезд № 1). Также планируется обустроить выезд из жилого комплекса на Ясеневую улицу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства новой дороги в Орехово-Борисове Южном.