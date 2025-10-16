В Новой Москве из-за гололеда произошли два ДТП с участием 15 машин

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Два ДТП с участием 15 машин произошло на скользкой дороге после ночных заморозков на Остафьевском шоссе возле Щербинки в Новомосковском административном округе, пострадали, по предварительной информации, два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.