В Новой Москве из-за гололеда произошли два ДТП с участием 15 машин

Два ДТП с участием 15 машин произошло на скользкой дороге после ночных заморозков на Остафьевском шоссе возле Щербинки в Новомосковском административном округе
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Два ДТП с участием 15 машин произошло на скользкой дороге после ночных заморозков на Остафьевском шоссе возле Щербинки в Новомосковском административном округе, пострадали, по предварительной информации, два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи Щербинки
на Остафьевском шоссе произошло две аварии с участием 15 автомашин - в одной 11, в другой четыре машины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок.
"Предварительная причина аварий - гололед", - добавил собеседник агентства.