Рейтинг@Mail.ru
Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/bronezhilet-2048547994.html
Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области
Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области - РИА Новости, 16.10.2025
Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области
Бронежилет "Оберег" спас от осколка и сохранил жизнь бойцу, который проводил эвакуацию раненых в Курской области, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T10:17:00+03:00
2025-10-16T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
ростех
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_08c74dbcac22b3e04ded593542e27b09.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251016/plennyj-2048545075.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b815fd2de4ca2677ecc9b355f179758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, ростех, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Ростех, Происшествия
Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области

Бронежилет "Оберег" спас эвакуировавшего раненых в зоне СВО бойца от осколка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Бронежилет "Оберег" спас от осколка и сохранил жизнь бойцу, который проводил эвакуацию раненых в Курской области, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода "Октава" (входит в "Ростех") Павел Павленко.
"Оберег" сохранил жизнь сыну сотрудницы нашего предприятия. Выполняя задачу по эвакуации раненых в Курской области, участник СВО попал под минометный обстрел противника. Крупный осколок угодил бойцу в грудь. "Оберег" отработал на все 100 процентов – осколок застрял в плите и не пробил ее, а демпфер позволил избежать увечий от удара", - сказал Павленко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, сотрудники предприятия получают обратную связь от бойцов спецоперации. В другом эпизоде жилет спас бойца, машина которого попала под удар сразу двух украинских дронов. Амуниция полностью защитила области шеи и груди от осколков, солдат остался жив, рассказал гендиректор "Октавы".
Первый бронежилет "Оберег" завод "Октава" представил в 2023 году. С тех пор предприятие улучшает изделие и дорабатывает его составные части, создаёт новые версии бронежилета. Сейчас существуют четыре версии - основной "Оберег" для общевойсковых подразделений, "Оберег-ГР" для сапёров гуманитарного разминирования, "Оберег-СН" для скрытого ношения, а также "Оберег-ИНКАСС" для инкассаторов и сотрудников спецсвязи.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Украинский пленный рассказал, как попал на передовую с плохим зрением
09:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРостехПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала