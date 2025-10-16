https://ria.ru/20251016/bronezhilet-2048547994.html
Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области
Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области - РИА Новости, 16.10.2025
Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области
Бронежилет "Оберег" спас от осколка и сохранил жизнь бойцу, который проводил эвакуацию раненых в Курской области, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
ростех
происшествия
Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области
Бронежилет "Оберег" спас эвакуировавшего раненых в зоне СВО бойца от осколка
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Бронежилет "Оберег" спас от осколка и сохранил жизнь бойцу, который проводил эвакуацию раненых в Курской области, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода "Октава" (входит в "Ростех") Павел Павленко.
"Оберег" сохранил жизнь сыну сотрудницы нашего предприятия. Выполняя задачу по эвакуации раненых в Курской области
, участник СВО попал под минометный обстрел противника. Крупный осколок угодил бойцу в грудь. "Оберег" отработал на все 100 процентов – осколок застрял в плите и не пробил ее, а демпфер позволил избежать увечий от удара", - сказал Павленко.
По его словам, сотрудники предприятия получают обратную связь от бойцов спецоперации. В другом эпизоде жилет спас бойца, машина которого попала под удар сразу двух украинских дронов. Амуниция полностью защитила области шеи и груди от осколков, солдат остался жив, рассказал гендиректор "Октавы".
Первый бронежилет "Оберег" завод "Октава" представил в 2023 году. С тех пор предприятие улучшает изделие и дорабатывает его составные части, создаёт новые версии бронежилета. Сейчас существуют четыре версии - основной "Оберег" для общевойсковых подразделений, "Оберег-ГР" для сапёров гуманитарного разминирования, "Оберег-СН" для скрытого ношения, а также "Оберег-ИНКАСС" для инкассаторов и сотрудников спецсвязи.