Бронежилет "Оберег" спас бойца, эвакуировавшего раненых в Курской области

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Бронежилет "Оберег" спас от осколка и сохранил жизнь бойцу, который проводил эвакуацию раненых в Курской области, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода "Октава" (входит в "Ростех") Павел Павленко.

По его словам, сотрудники предприятия получают обратную связь от бойцов спецоперации. В другом эпизоде жилет спас бойца, машина которого попала под удар сразу двух украинских дронов. Амуниция полностью защитила области шеи и груди от осколков, солдат остался жив, рассказал гендиректор "Октавы".

Первый бронежилет "Оберег" завод "Октава" представил в 2023 году. С тех пор предприятие улучшает изделие и дорабатывает его составные части, создаёт новые версии бронежилета. Сейчас существуют четыре версии - основной "Оберег" для общевойсковых подразделений, "Оберег-ГР" для сапёров гуманитарного разминирования, "Оберег-СН" для скрытого ношения, а также "Оберег-ИНКАСС" для инкассаторов и сотрудников спецсвязи.