"Ростех" создал бронеплиту повышенной живучести для бронежилетов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Завод "Октава" госкорпорации "Ростех" в рамках совершенствования бронежилета "Оберег" создал бронеплиту повышенной живучести, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода Павел Павленко.

"Создана новая плита повышенной живучести. У нее класс защиты Бр4, но она имеет дополнительную стойкость от таких патронов, как 5,45 на 39 мм 7Н24, 5,56 на 45 мм M855 и 7,62 на 54 мм 57-Н-323С. Получается промежуточная защита между Бр4 и Бр5, условно - Бр4+", - сказал Павленко.

Первый бронежилет "Оберег" завод "Октава" представил в 2023 году. С тех пор предприятие улучшает изделие и дорабатывает его составные части, создает новые версии бронежилета. В частности, для удобства эксплуатации был уменьшен вес бронежилета за счет использования новых материалов в баллистическом пакете. Кроме того, повышен уровень противоосколочной защиты, добавлена поясная регулировка с эластичным шнуром, что позволяет бойцу более свободно двигаться.