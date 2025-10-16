https://ria.ru/20251016/bronezhilet-2048512599.html
"Ростех" создал бронеплиту повышенной живучести для бронежилетов
"Ростех" создал бронеплиту повышенной живучести для бронежилетов - РИА Новости, 16.10.2025
"Ростех" создал бронеплиту повышенной живучести для бронежилетов
Завод "Октава" госкорпорации "Ростех" в рамках совершенствования бронежилета "Оберег" создал бронеплиту повышенной живучести, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T02:21:00+03:00
2025-10-16T02:21:00+03:00
2025-10-16T02:21:00+03:00
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Завод "Октава" госкорпорации "Ростех" в рамках совершенствования бронежилета "Оберег" создал бронеплиту повышенной живучести, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода Павел Павленко.
"Создана новая плита повышенной живучести. У нее класс защиты Бр4, но она имеет дополнительную стойкость от таких патронов, как 5,45 на 39 мм 7Н24, 5,56 на 45 мм M855 и 7,62 на 54 мм 57-Н-323С. Получается промежуточная защита между Бр4 и Бр5, условно - Бр4+", - сказал Павленко.
Первый бронежилет "Оберег" завод "Октава" представил в 2023 году. С тех пор предприятие улучшает изделие и дорабатывает его составные части, создает новые версии бронежилета. В частности, для удобства эксплуатации был уменьшен вес бронежилета за счет использования новых материалов в баллистическом пакете. Кроме того, повышен уровень противоосколочной защиты, добавлена поясная регулировка с эластичным шнуром, что позволяет бойцу более свободно двигаться.
Сейчас существуют четыре версии - основной "Оберег" для общевойсковых подразделений, "Оберег-ГР" для саперов гуманитарного разминирования, "Оберег-СН" для скрытого ношения, а также "Оберег-ИНКАСС" для инкассаторов и сотрудников спецсвязи.