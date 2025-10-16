Рейтинг@Mail.ru
02:21 16.10.2025
"Ростех" создал бронеплиту повышенной живучести для бронежилетов
"Ростех" создал бронеплиту повышенной живучести для бронежилетов
"Ростех" создал бронеплиту повышенной живучести для бронежилетов

Испытания новой версии штурмового бронежилета "Оберег"
Испытания новой версии штурмового бронежилета "Оберег". Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Завод "Октава" госкорпорации "Ростех" в рамках совершенствования бронежилета "Оберег" создал бронеплиту повышенной живучести, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода Павел Павленко.
"Создана новая плита повышенной живучести. У нее класс защиты Бр4, но она имеет дополнительную стойкость от таких патронов, как 5,45 на 39 мм 7Н24, 5,56 на 45 мм M855 и 7,62 на 54 мм 57-Н-323С. Получается промежуточная защита между Бр4 и Бр5, условно - Бр4+", - сказал Павленко.
"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34
6 октября, 07:03
Первый бронежилет "Оберег" завод "Октава" представил в 2023 году. С тех пор предприятие улучшает изделие и дорабатывает его составные части, создает новые версии бронежилета. В частности, для удобства эксплуатации был уменьшен вес бронежилета за счет использования новых материалов в баллистическом пакете. Кроме того, повышен уровень противоосколочной защиты, добавлена поясная регулировка с эластичным шнуром, что позволяет бойцу более свободно двигаться.
Сейчас существуют четыре версии - основной "Оберег" для общевойсковых подразделений, "Оберег-ГР" для саперов гуманитарного разминирования, "Оберег-СН" для скрытого ношения, а также "Оберег-ИНКАСС" для инкассаторов и сотрудников спецсвязи.
Ростех поставил Минобороны партию новейших ЗРПК
19 сентября, 08:42
