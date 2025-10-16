Рейтинг@Mail.ru
09:18 16.10.2025
Британские спецслужбы руководят диверсиями в России, заявил Бортников
Британские спецслужбы руководят диверсиями в России, заявил Бортников
Британские спецслужбы руководят диверсиями в России, заявил Бортников

Бортников: под патронажем Британии совершаются теракты и диверсии в России

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Есть достоверные данные, что именно под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"По имеющимся у нас достоверным данным, именно под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории Российской Федерации", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников
09:06
 
Россия Самарканд Александр Бортников Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) СНГ В мире
 
 
