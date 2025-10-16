https://ria.ru/20251016/britanija-2048538442.html
Британские спецслужбы руководят диверсиями в России, заявил Бортников
Британские спецслужбы руководят диверсиями в России, заявил Бортников - РИА Новости, 16.10.2025
Британские спецслужбы руководят диверсиями в России, заявил Бортников
Есть достоверные данные, что именно под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:18:00+03:00
2025-10-16T09:18:00+03:00
2025-10-16T09:18:00+03:00
россия
самарканд
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
в мире
россия
самарканд
Британские спецслужбы руководят диверсиями в России, заявил Бортников
Бортников: под патронажем Британии совершаются теракты и диверсии в России