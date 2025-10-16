Семейный благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты" возвращается!

2 ноября в общественном центре "Благосфера" (г. Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7, стр.1, м. Динамо) вновь состоится семейный благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты" , организованный фондом "РЭЙ". В этом году мероприятие пройдёт в шестой раз.

"Тыквы и Коты" – это праздник для всех любителей кошек, где гости смогут окунуться в уютную атмосферу осени. На фестивале можно узнать, как правильно ухаживать за своими питомцами, послушать лекции ведущих ветеринаров и зоопсихологов и принять участие в творческих мастер-классах, конкурсах и розыгрыше призов. Также на празднике гостей будут ждать кошки из приютов Москвы и Подмосковья, каждую из которых можно будет забрать в этот день домой бесплатно.