Семейный благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты" возвращается!

2 ноября в общественном центре "Благосфера" (г. Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7, стр.1, м. Динамо) вновь состоится семейный благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты", организованный фондом "РЭЙ". В этом году мероприятие пройдёт в шестой раз.
"Тыквы и Коты" – это праздник для всех любителей кошек, где гости смогут окунуться в уютную атмосферу осени. На фестивале можно узнать, как правильно ухаживать за своими питомцами, послушать лекции ведущих ветеринаров и зоопсихологов и принять участие в творческих мастер-классах, конкурсах и розыгрыше призов. Также на празднике гостей будут ждать кошки из приютов Москвы и Подмосковья, каждую из которых можно будет забрать в этот день домой бесплатно.
© Фонд помощи бездомным животным "РЭЙ"Семейный благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты"
На прошедших фестивалях 111 бездомных животных обрели своих любящих хозяев, а в приюты отправилось более 2 тонн помощи, которую принесли посетители.
В программе "Тыквы и Коты":
- лекции от зоопсихологов, ветеринарных врачей и психологов;
- марафон мастер-классов, где можно научиться делать своими руками игрушки для животных, необычные броши и поделки;
- благотворительный маркет с авторскими работами – большой выбор подарков для себя, близких и своего котика;
- "Школа юного ветеринара" от ветклиники "Биоконтроль", где юных гостей фестиваля в игровой форме научат грамотно ухаживать за домашними животными;
- лотерея, викторины и конкурсы с памятными призами;
- трогательные встречи с кошками, которые мечтают о любящем хозяине;
- сбор подарков для животных из приютов.
Ждём всех 2 ноября в центре "Благосфера": 1-й Боткинский пр-д, д.7, стр.1 (м. Динамо).
На фестиваль можно принести помощь для животных из приютов, со списком необходимых вещей можно ознакомиться на сайте фестиваля. Все средства, пожертвованные гостями, будут направлены в благотворительный фонд "РЭЙ" на помощь бездомным животным.
Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда "Добрый город Петербург" в рамках конкурса "Марафон добрых дел".
Сайт фестиваля: https://cats.rayfund.ru
Аккредитация СМИ: +7 981 746 65 95, lidia@rayfund.ru, Лидия Миронова.