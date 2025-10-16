Светодинамический фонтан в "Царицыно" подготовили к зиме

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зимнему периоду музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем мероприятия по консервации в преддверии холодов столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем специальными конструкциями. Только светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" ежегодно накрываем специальным надувным куполом", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограмм, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.

"Два года назад был завершен капитальный ремонт фонтана: полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. Установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию", - добавил Бирюков.