Светодинамический фонтан в "Царицыно" подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зимнему периоду музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге... РИА Новости, 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зимнему периоду музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем мероприятия по консервации в преддверии холодов столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем специальными конструкциями. Только светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" ежегодно накрываем специальным надувным куполом", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограмм, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.
"Два года назад был завершен капитальный ремонт фонтана: полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. Установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. Его подсветка организована при помощи подводных светильников. Более 800 струй под музыку поднимаются на высоту до 15 метров. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций.