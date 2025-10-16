Рейтинг@Mail.ru
Светодинамический фонтан в "Царицыно" подготовили к зиме
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16.10.2025
Светодинамический фонтан в "Царицыно" подготовили к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зимнему периоду музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге... РИА Новости, 16.10.2025
москва, петр бирюков
© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкОсень в Царицыно
Осень в Царицыно - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Осень в Царицыно. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зимнему периоду музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем мероприятия по консервации в преддверии холодов столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем специальными конструкциями. Только светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" ежегодно накрываем специальным надувным куполом", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограмм, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.
"Два года назад был завершен капитальный ремонт фонтана: полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. Установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. Его подсветка организована при помощи подводных светильников. Более 800 струй под музыку поднимаются на высоту до 15 метров. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций.
