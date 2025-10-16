Московские врачи представили новейшие технологии на форуме "Биопром"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва впервые представила собственные медицинские технологии на международном форуме "Биопром" в Геленджике, на стенде "Создано московскими врачами" были показаны инновационные проекты, разработанные столичными специалистами, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

« "На международном форуме "Биопром" мы впервые показали участникам, специалистам из разных стран стенд "Создано московскими врачами" - новейшие медицинские технологии, которые уже сегодня тестируются в городских больницах и приносят результаты. Это, например, ИИ-комплекс для диагностики рака кожи, обладающей точностью в 92%, первая в мире омиксная диагностика риска развития ментальных расстройств по липидограмме крови с точностью до 93% и многое другое", - рассказала Ракова

Она отметила, что власти инвестируют значительные ресурсы, чтобы столица входила в число мировых лидеров по внедрению инноваций в клиническую практику. При этом очень важно, чтобы идеи и инициативы исходили от самих врачей: благодаря этому разработки отвечают реальным потребностям москвичей, быстрее доходят до широкого круга пациентов.