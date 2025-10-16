Рейтинг@Mail.ru
Московские врачи представили новейшие технологии на форуме "Биопром" - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:46 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/bioprom-2048551961.html
Московские врачи представили новейшие технологии на форуме "Биопром"
Московские врачи представили новейшие технологии на форуме "Биопром" - РИА Новости, 16.10.2025
Московские врачи представили новейшие технологии на форуме "Биопром"
Москва впервые представила собственные медицинские технологии на международном форуме "Биопром" в Геленджике, на стенде "Создано московскими врачами" были... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T10:46:00+03:00
2025-10-16T10:46:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
технологии
москва
геленджик
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046733013_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_ccd3fdf9217752ee67e6f02aafba9611.jpg
москва
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046733013_120:0:1480:1020_1920x0_80_0_0_ec9586d2288eb833880c0cb9f68af12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, геленджик, анастасия ракова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Технологии, Москва, Геленджик, Анастасия Ракова
Московские врачи представили новейшие технологии на форуме "Биопром"

Москва впервые представила новейшие медтехнологии на форуме "Биопром"

© Пресс-служба компании "Промомед"Форум "Биопром"
Форум Биопром - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Пресс-служба компании "Промомед"
Форум "Биопром"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва впервые представила собственные медицинские технологии на международном форуме "Биопром" в Геленджике, на стенде "Создано московскими врачами" были показаны инновационные проекты, разработанные столичными специалистами, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"На международном форуме "Биопром" мы впервые показали участникам, специалистам из разных стран стенд "Создано московскими врачами" - новейшие медицинские технологии, которые уже сегодня тестируются в городских больницах и приносят результаты. Это, например, ИИ-комплекс для диагностики рака кожи, обладающей точностью в 92%, первая в мире омиксная диагностика риска развития ментальных расстройств по липидограмме крови с точностью до 93% и многое другое", - рассказала Ракова.
Она отметила, что власти инвестируют значительные ресурсы, чтобы столица входила в число мировых лидеров по внедрению инноваций в клиническую практику. При этом очень важно, чтобы идеи и инициативы исходили от самих врачей: благодаря этому разработки отвечают реальным потребностям москвичей, быстрее доходят до широкого круга пациентов.
"Поэтому мы создаем все условия, чтобы наши медики совместно с учёными ведущих научных центров страны становились авторами новых подходов к лечению пациентов, в том числе развиваем грантовую программу по поддержке исследований научных команд на базе столичных клиник от этапа разработки до внедрения. Технологии, созданные благодаря таким мерам, в том числе получают высокую оценку международного профессионального сообщества", - подчеркнула заммэра.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниТехнологииМоскваГеленджикАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала