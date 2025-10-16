Московские врачи представили новейшие технологии на форуме "Биопром"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва впервые представила собственные медицинские технологии на международном форуме "Биопром" в Геленджике, на стенде "Создано московскими врачами" были показаны инновационные проекты, разработанные столичными специалистами, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"На международном форуме "Биопром" мы впервые показали участникам, специалистам из разных стран стенд "Создано московскими врачами" - новейшие медицинские технологии, которые уже сегодня тестируются в городских больницах и приносят результаты. Это, например, ИИ-комплекс для диагностики рака кожи, обладающей точностью в 92%, первая в мире омиксная диагностика риска развития ментальных расстройств по липидограмме крови с точностью до 93% и многое другое", - рассказала Ракова.
Она отметила, что власти инвестируют значительные ресурсы, чтобы столица входила в число мировых лидеров по внедрению инноваций в клиническую практику. При этом очень важно, чтобы идеи и инициативы исходили от самих врачей: благодаря этому разработки отвечают реальным потребностям москвичей, быстрее доходят до широкого круга пациентов.
"Поэтому мы создаем все условия, чтобы наши медики совместно с учёными ведущих научных центров страны становились авторами новых подходов к лечению пациентов, в том числе развиваем грантовую программу по поддержке исследований научных команд на базе столичных клиник от этапа разработки до внедрения. Технологии, созданные благодаря таким мерам, в том числе получают высокую оценку международного профессионального сообщества", - подчеркнула заммэра.