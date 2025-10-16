https://ria.ru/20251016/bezhenets-2048516653.html
Беженец из Ямполя рассказал, как прятался два года от обстрелов ВСУ
Беженец из Ямполя рассказал, как прятался два года от обстрелов ВСУ
Беженец из Ямполя в ДНР Олег Муковоз рассказал РИА Новости, как прожил два года в одиночестве, прячась по подвалам от обстрелов ВСУ. РИА Новости, 16.10.2025
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Беженец из Ямполя в ДНР Олег Муковоз рассказал РИА Новости, как прожил два года в одиночестве, прячась по подвалам от обстрелов ВСУ.
Глава ДНР Денис Пушилин
13 октября сообщил, что подразделения ВС РФ
приближаются к Красному Лиману
и продвигаются в черте населенного пункта Ямполь
на краснолиманском направлении ДНР.
"Я прожил всего два года в погребе. Сам, как дикарь, как какой-то зомби… Питались мы тем, что было на огороде. Так и выжили. Время проводили в основном в погребе, собакам есть варил. Дальше двора не ходил. В основном на одном месте просидел. Сварил собакам, пошел в погреб, лег, сплю. Ну, может, от погреба выйду, стул поставлю, сижу, потому что дроны - опасно ходить", - сказал Муковоз.
Как отметил беженец, ему регулярно приходилось менять место пребывания, потому что ВСУ
вычисляли и уничтожали места, где живут мирные жители.
"По улице я жил один. Я жил и в своем погребе, и в чужом, потом еще в чужом, когда один разбомбили, пошел в другой. Это было в связи с тем, что снаряды прилетали туда, когда замечали, что мирные там живут. И по нам били снаряды", - добавил он.