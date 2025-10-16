Рейтинг@Mail.ru
Беженец из Ямполя рассказал, как прятался два года от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 16.10.2025
Беженец из Ямполя рассказал, как прятался два года от обстрелов ВСУ
Беженец из Ямполя рассказал, как прятался два года от обстрелов ВСУ
Беженец из Ямполя рассказал, как прятался два года от обстрелов ВСУ

Беженец из Ямполя прожил два года в одиночестве, прячась от обстрелов ВСУ

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Беженец из Ямполя в ДНР Олег Муковоз рассказал РИА Новости, как прожил два года в одиночестве, прячась по подвалам от обстрелов ВСУ.
Глава ДНР Денис Пушилин 13 октября сообщил, что подразделения ВС РФ приближаются к Красному Лиману и продвигаются в черте населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении ДНР.
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре
21 сентября, 06:49
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре
21 сентября, 06:49
"Я прожил всего два года в погребе. Сам, как дикарь, как какой-то зомби… Питались мы тем, что было на огороде. Так и выжили. Время проводили в основном в погребе, собакам есть варил. Дальше двора не ходил. В основном на одном месте просидел. Сварил собакам, пошел в погреб, лег, сплю. Ну, может, от погреба выйду, стул поставлю, сижу, потому что дроны - опасно ходить", - сказал Муковоз.
Как отметил беженец, ему регулярно приходилось менять место пребывания, потому что ВСУ вычисляли и уничтожали места, где живут мирные жители.
"По улице я жил один. Я жил и в своем погребе, и в чужом, потом еще в чужом, когда один разбомбили, пошел в другой. Это было в связи с тем, что снаряды прилетали туда, когда замечали, что мирные там живут. И по нам били снаряды", - добавил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Украинские боевики угрожали жителям Часов Яра убийством, рассказал беженец
13 сентября, 05:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯмпольКрасный ЛиманДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
