На территории Мордовии объявили опасность атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T00:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
2025
