https://ria.ru/20251016/avstraliya-2048522434.html
СМИ: в ходе учений в Австралии погиб военный
СМИ: в ходе учений в Австралии погиб военный - РИА Новости, 16.10.2025
СМИ: в ходе учений в Австралии погиб военный
Солдат вооруженных сил Австралии погиб, еще два его сослуживца пострадали в ходе учений на юго-востоке страны, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:49:00+03:00
2025-10-16T05:49:00+03:00
2025-10-16T05:49:00+03:00
в мире
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833010947_0:0:1525:858_1920x0_80_0_0_b63707cab3cbc683a515956d0978678e.jpg
https://ria.ru/20251010/zemletryasenie-2047437162.html
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833010947_176:0:1320:858_1920x0_80_0_0_b6a178c9e3e5a63447d75d43ee1c61c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия
СМИ: в ходе учений в Австралии погиб военный
ABC: в ходе учений на юго-востоке Австралии один военный погиб, двое пострадали