Артюхов: все добывающие компании ЯНАО участвуют в экологической повестке
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
10:21 16.10.2025 (обновлено: 11:06 16.10.2025)
Артюхов: все добывающие компании ЯНАО участвуют в экологической повестке
Артюхов: все добывающие компании ЯНАО участвуют в экологической повестке - РИА Новости, 16.10.2025
Артюхов: все добывающие компании ЯНАО участвуют в экологической повестке
Все крупные корпорации, работающие в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), реализуют экологическую повестку в рамках своих стратегий устойчивого развития,... РИА Новости, 16.10.2025
Артюхов: все добывающие компании ЯНАО участвуют в экологической повестке

Дмитрий Артюхов: добывающие компании ЯНАО участвуют в экоповестке

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Все крупные корпорации, работающие в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), реализуют экологическую повестку в рамках своих стратегий устойчивого развития, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов на полях Российской энергетической недели.
"Все компании очень внимательно относятся к экологической повестке, сегодня это в фокусе внимания любого добывающего предприятия. У нас есть с ними совместные экологические программы, включая зарыбление водоемов и восстановление лесов", — рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости.
Он пояснил, что все крупные корпорации применяют технологии для снижения экологического следа, решают задачи по уменьшению энергопотребления, переходу на более чистые источники топлива, возврату и предотвращению технологических потерь. Так, по его словам, в большинстве нефтегазовых компаний реализуются программы по достижению и обеспечению максимального использования попутного нефтяного газа.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
