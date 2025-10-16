https://ria.ru/20251016/artyukhov-2048549023.html
Артюхов: все добывающие компании ЯНАО участвуют в экологической повестке
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
российская энергетическая неделя — 2025
ямало-ненецкий автономный округ
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Все крупные корпорации, работающие в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), реализуют экологическую повестку в рамках своих стратегий устойчивого развития, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов на полях Российской энергетической недели.
"Все компании очень внимательно относятся к экологической повестке, сегодня это в фокусе внимания любого добывающего предприятия. У нас есть с ними совместные экологические программы, включая зарыбление водоемов и восстановление лесов", — рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости.
Он пояснил, что все крупные корпорации применяют технологии для снижения экологического следа, решают задачи по уменьшению энергопотребления, переходу на более чистые источники топлива, возврату и предотвращению технологических потерь. Так, по его словам, в большинстве нефтегазовых компаний реализуются программы по достижению и обеспечению максимального использования попутного нефтяного газа.
