Артюхов: подготовка кадров для ТЭК в ЯНАО охватывает весь цикл образования

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Совместные с крупными компаниями программы подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), реализуемые в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сегодня охватывают весь цикл образования, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов на полях Российской энергетической недели.

"Мы реализуем программы, охватываем весь цикл образования. Регион взаимодействует с ведущими вузами, которые готовят специалистов нефтегазовой сферы. Предоставляем ребятам возможность воспользоваться целевой субсидией на получение высшего образования. Есть программа развития среднего профессионального образования – уже в следующем году во всех семи государственных колледжах Ямала начнем готовить специалистов для нефтегазовой сферы. Это стало возможным благодаря созданию кластера СПО, который создадим на условиях софинансирования из федерального и окружного бюджетов, а также при поддержке предприятий. Дальше — профильные классы в школах, которые обеспечивают погружение в профессию — ребята имеют возможность контактировать с представителями предприятий, видеть специфику работы", — рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости.

Он добавил, что основной задачей в вопросах подготовки кадров для ТЭК в регионе поставили работу с системой среднего профессионального образования (СПО), так как в регионе нет вузов.

По его словам, эта система должна стать лучшей в стране. Во всех колледжах работают попечительские советы, которые возглавили главы муниципальных образований. Они курируют взаимодействие организаций СПО с работодателями, участвуют в разработке стратегий колледжей, содействуют в организации практики студентов.

"Мы понимаем, как важно обеспечить подготовку кадров в соответствии с потребностями экономики, чтобы все выпускники были обеспечены работой. Поэтому утверждаем перечень доступных образовательных программ и контрольные цифры набора — в том числе исходя из состояния рынка труда и прогнозных значений. Уже сейчас мы занимаем четвертое место в стране по синхронизации образовательных программ СПО и рынка труда", — рассказал Артюхов

Он добавил, что специалистов для отрасли готовят на Ямале на базе шести колледжей, которые в год выпускают более 300 специалистов. В следующем году планируется запустить образовательный кластер по подготовке кадров для ТЭК и для его сервиса в рамках программы "Профессионалитет". Планируется, что к 2028 году по программам будут обучаться более 3 тысяч студентов, а порядка 85% выпускников "Профессионалитета" будут трудоустроены на предприятия.