В Ереване задержали адвоката, защищавшего политических противников власти

ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Армянский адвокат Александр Кочубаев, защищавший политических противников действующих властей Армении, задержан в Ереване сотрудниками правоохранительных органов, сообщил в четверг коллега адвоката Рубен Меликян.
"Мы стали свидетелями очень грубого задержания Александра Кочубаева, "фашистскими методами", - рассказал Меликян в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, пока неизвестно, за что арестовали адвоката и куда его увезли. "Но почему вы идете на задержание известного в обществе адвоката в масках и вооружившись до зубов? Это означает очень серьезный вызов адвокатской деятельности… Ясно, что это политическая репрессия, он осуществляет публичную деятельность, защищал многих людей", - написал Меликян.
Кочубаев является адвокатом на процессе против архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, которых обвиняют в попытке захвата власти.
После ареста епископа Мкртича Прошяна Кочубаев назвал в соцсети вовлеченных в процесс его преследования следователей, прокуроров и судью "продавшими душу дьяволу, наказание которых будет небесным".
В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании армянскими силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича Прошяна. В ААЦ назвали это репрессиями, присущими тоталитарным режимам, грубым попранием права на свободу вероисповедания. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. В четверг суд в Ереване арестовал епископа Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии. Епископ стал третьим арестованным высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
