В ЕК рассказали о плане по замороженным российским активам
В ЕК рассказали о плане по замороженным российским активам - РИА Новости, 16.10.2025
В ЕК рассказали о плане по замороженным российским активам
ЕК рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца 2025 года, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
2025-10-16
2025-10-16T17:24:00+03:00
2025-10-16T19:14:00+03:00
россия
брюссель
андрюс кубилюс
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
украина
россия
брюссель
украина
2025
Новости
ru-RU
ЕК намерена экспроприировать замороженные активы РФ до конца года
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ЕК рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца 2025 года, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
"Дорожная карта (повышения безопасности ЕС к 2030 году. — Прим. ред.) включает в себя очень важное обещание: "репарационный кредит"
должен быть реализован до конца 2025 года", — сказал он на брифинге
в Брюсселе.
Кубилюс
подчеркнул, что эти средства должны быть направлены на военные нужды Киева
, в котором в будущем видят ключевого партнера Брюсселя. От Украины
ждут помощи "с инновационными решениями и боевым опытом".
В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России
. Она подчеркнула, что Киев будет обязана вернуть этот заем только в том случае, если Москва
выплатит "репарации". В то же время внутри ЕС отсутствует согласие по этому вопросу.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии
, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.