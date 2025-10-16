Рейтинг@Mail.ru
В ЕК рассказали о плане по замороженным российским активам
17:24 16.10.2025 (обновлено: 19:14 16.10.2025)
В ЕК рассказали о плане по замороженным российским активам
ЕК рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца 2025 года, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
россия, брюссель, андрюс кубилюс, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире, украина
Россия, Брюссель, Андрюс Кубилюс, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Украина
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ЕК рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца 2025 года, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
"Дорожная карта (повышения безопасности ЕС к 2030 году. — Прим. ред.) включает в себя очень важное обещание: "репарационный кредит" должен быть реализован до конца 2025 года", — сказал он на брифинге в Брюсселе.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Каллас выступила с новым заявлением о России
16:41
Кубилюс подчеркнул, что эти средства должны быть направлены на военные нужды Киева, в котором в будущем видят ключевого партнера Брюсселя. От Украины ждут помощи "с инновационными решениями и боевым опытом".
В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Киев будет обязана вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри ЕС отсутствует согласие по этому вопросу.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Мерц призовет ЕС использовать российские активы для кредита Украине
11:34
 
РоссияБрюссельАндрюс КубилюсУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ миреУкраина
 
 
