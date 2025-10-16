Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

В ЕК рассказали о плане по замороженным российским активам

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ЕК рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца 2025 года, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

"репарационный кредит" должен быть реализован до конца 2025 года", — сказал он на "Дорожная карта (повышения безопасности ЕС к 2030 году. — Прим. ред.) включает в себя очень важное обещание:должен быть реализован до конца 2025 года", — сказал он на брифинге в Брюсселе.

Кубилюс подчеркнул, что эти средства должны быть направлены на военные нужды Киева , в котором в будущем видят ключевого партнера Брюсселя. От Украины ждут помощи "с инновационными решениями и боевым опытом".

В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России . Она подчеркнула, что Киев будет обязана вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри ЕС отсутствует согласие по этому вопросу.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии , что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.