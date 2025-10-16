На границе Афганистана и Пакистана погибли 17 мирных жителей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бои на границе Афганистана и Пакистана с 10 октября унесли жизни 17 мирных жителей в уезде Спинбулдак афганской провинции Кандагар, ранены более 340 гражданских местных жителей; на остальных участках границы погиб по меньшей мере один мирный житель и ранены 15 человек, сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).