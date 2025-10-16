Рейтинг@Mail.ru
На границе Афганистана и Пакистана погибли 17 мирных жителей
16:41 16.10.2025
На границе Афганистана и Пакистана погибли 17 мирных жителей
На границе Афганистана и Пакистана погибли 17 мирных жителей
Бои на границе Афганистана и Пакистана с 10 октября унесли жизни 17 мирных жителей в уезде Спинбулдак афганской провинции Кандагар, ранены более 340 гражданских
На границе Афганистана и Пакистана погибли 17 мирных жителей

На границе Афганистана и Пакистана с 10 октября погибли 17 мирных жителей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бои на границе Афганистана и Пакистана с 10 октября унесли жизни 17 мирных жителей в уезде Спинбулдак афганской провинции Кандагар, ранены более 340 гражданских местных жителей; на остальных участках границы погиб по меньшей мере один мирный житель и ранены 15 человек, сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
"Миссия... получила достоверные сообщения о значительном числе жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, в результате столкновений между силами безопасности Афганистана и пакистанскими военными. Организация приветствует объявление о прекращении огня", - говорится в опубликованном в четверг заявлении миссии. По данным МООНСА, начиная с 10 октября "значительно возросла трансграничная вооруженная напряженность" между сторонами, в результате чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей.
"На сегодняшний день наибольшее число жертв среди гражданского населения в Афганистане зафиксировано в уезде Спинбулдак провинции Кандагар, где в среду произошли ожесточенные бои между силами безопасности и пакистанскими военными. МООНСА продолжает оценивать точное число погибших и раненых, однако имеющаяся информация указывает на то, что в Спинбулдаке с афганской стороны границы погибли по меньшей мере 17 мирных жителей, а 346 получили ранения", - говорится в сообщении.
Миссия также задокументировала по меньшей мере одного погибшего и 15 раненых среди гражданского населения в результате приграничных вооруженных столкновений в провинциях Пактика, Пактия, Кунар и Гельменд.
Исламабад. Пакистан - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов
