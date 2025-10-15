Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против экс-владельца Южуралзолота

ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей, ответчиком которого, в частности, выступает бывший владелец "Южуралзолота" (ЮГК) Константин Струков, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.