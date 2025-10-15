Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против экс-владельца Южуралзолота - РИА Новости, 15.10.2025
08:56 15.10.2025
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против экс-владельца Южуралзолота
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против экс-владельца Южуралзолота
происшествия, россия, челябинская область, юрий шувалов, генеральная прокуратура рф, югк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Юрий Шувалов, Генеральная прокуратура РФ, ЮГК, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против экс-владельца Южуралзолота

Суд в Челябинской области взыскал с экс-владельца Южуралзолота 3,9 млрд рублей

© Южуралзолото Группа Компаний (ПАО "ЮГК")/ВКонтакте
Константин Струков
© Южуралзолото Группа Компаний (ПАО "ЮГК")/ВКонтакте
Константин Струков. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей, ответчиком которого, в частности, выступает бывший владелец "Южуралзолота" (ЮГК) Константин Струков, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Пластский городской суд Челябинской области. Среди ответчиков заявлен и экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Константин Струков. Помимо Струкова, в карточке гражданского дела указаны еще три ответчика – Алексей Колбасин, Владислав Потапов, Юрий Шувалов.
На сайте следственного управления СК РФ по Челябинской области указывается, что руководителем управления является Алексей Колбасин, а Юрий Шувалов – замруководителя Уральского управления Ростехнадзора. В правоохранительных органах региона поясняли РИА Новости, что речь идет об иске о взыскании ущерба, причиненного природе, на сумму около 3,9 миллиарда рублей.
Предварительное заседание было назначено на 15 октября.
"Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ ", - сказала собеседница агентства, уточнив, что решение было вынесено накануне в закрытом режиме.
Суд в Челябинске начал рассмотрение иска об изъятии ЮГК
8 июля, 12:59
