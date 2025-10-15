https://ria.ru/20251015/yuzhuralzoloto-2048310398.html
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против экс-владельца Южуралзолота
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против экс-владельца Южуралзолота - РИА Новости, 15.10.2025
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против экс-владельца Южуралзолота
Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей, ответчиком которого, в... РИА Новости, 15.10.2025
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против экс-владельца Южуралзолота
Суд в Челябинской области взыскал с экс-владельца Южуралзолота 3,9 млрд рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей, ответчиком которого, в частности, выступает бывший владелец "Южуралзолота" (ЮГК) Константин Струков, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Ранее Генпрокуратура РФ
подала иск в Пластский городской суд Челябинской области
. Среди ответчиков заявлен и экс-владелец "Управляющей компании ЮГК
" Константин Струков. Помимо Струкова, в карточке гражданского дела указаны еще три ответчика – Алексей Колбасин, Владислав Потапов, Юрий Шувалов
.
На сайте следственного управления СК
РФ по Челябинской области указывается, что руководителем управления является Алексей Колбасин, а Юрий Шувалов – замруководителя Уральского управления Ростехнадзора
. В правоохранительных органах региона поясняли РИА Новости, что речь идет об иске о взыскании ущерба, причиненного природе, на сумму около 3,9 миллиарда рублей.
Предварительное заседание было назначено на 15 октября.
"Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ ", - сказала собеседница агентства, уточнив, что решение было вынесено накануне в закрытом режиме.