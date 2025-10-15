Рейтинг@Mail.ru
СМИ: автомобиль сбил пешеходов в Японии, трех человек госпитализировали
05:01 15.10.2025
СМИ: автомобиль сбил пешеходов в Японии, трех человек госпитализировали
Легковой автомобиль влетел в группу людей на перекрестке рядом с центральной железнодорожной станцией Нагоя в одноименном мегаполисе в Японии, госпитализированы
нагоя, япония
Нагоя, Япония
СМИ: автомобиль сбил пешеходов в Японии, трех человек госпитализировали

ТОКИО, 15 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль влетел в группу людей на перекрестке рядом с центральной железнодорожной станцией Нагоя в одноименном мегаполисе в Японии, госпитализированы трое, из них двое без сознания, сообщает агентство Киодо.
По данным правоохранительных органов, ДТП произошло около 07.40 по местному времени (01.40 мск) на перекрестке рядом с автобусным вокзалом в непосредственной близости от станции Нагоя. Поблизости также расположены торговый центр.
В результате ДТП не менее трех человек были госпитализированы. Из них двое находятся без сознания.
В настоящее время начато расследование причин аварии. Информации о том, в каком состоянии находится водитель автомобиля, не приводится. Данных о задержании водителя также пока нет.
Медведь - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Японии число нападений медведей на людей достигло рекордного уровня
7 октября, 22:40
 
НагояЯпония
 
 
