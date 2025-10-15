https://ria.ru/20251015/yaponiya-2048296489.html
СМИ: автомобиль сбил пешеходов в Японии, трех человек госпитализировали
СМИ: автомобиль сбил пешеходов в Японии, трех человек госпитализировали - РИА Новости, 15.10.2025
СМИ: автомобиль сбил пешеходов в Японии, трех человек госпитализировали
Легковой автомобиль влетел в группу людей на перекрестке рядом с центральной железнодорожной станцией Нагоя в одноименном мегаполисе в Японии, госпитализированы
СМИ: автомобиль сбил пешеходов в Японии, трех человек госпитализировали
