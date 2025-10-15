Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области экс-начальника ИК-2 заподозрили во взятке
11:54 15.10.2025
Во Владимирской области экс-начальника ИК-2 заподозрили во взятке
Экс-начальник ИК-2 в городе Покров Владимирской области подозревается в получении взятки в 1,2 миллиона рублей от осужденного за обещание оставить его в колонии РИА Новости, 15.10.2025
происшествия
покров
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия, покров, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Покров, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Экс-начальник ИК-2 в городе Покров Владимирской области подозревается в получении взятки в 1,2 миллиона рублей от осужденного за обещание оставить его в колонии до ее расформирования, сообщило СУСК по региону.
"В отношении бывшего начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области возбуждено новое уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателя и двух посредников в передаче взятки.
"Следователями регионального СК России во взаимодействии с сотрудниками региональных УФСБ и ОСБ УФСИН установлено, что осужденный исправительной колонии № 2 в целях его оставления для содержания в данной колонии до момента ее планируемого расформирования передал взятку на тот момент начальнику исправительного учреждения в сумме 1,2 миллиона рублей", - сообщает СУСК.
По данным СУСК, посредниками в передаче взятки выступили другой осужденный, у которого с руководством колонии сложились доверительные отношения, а также знакомый начальника ИК-2.
"Знакомый 3 марта 2025 года получил на территории города Покрова денежные средства в указанной сумме и в тот же день в деревне Вяткино Судогодского района передал их начальнику ИК-2. Позже посредник был задержан при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии", - информирует следственное управление.
СУСК отмечает, что экс-начальник ИК-2 вместе со своим бывшим заместителем уже является фигурантом уголовного дела о коррупции – по версии следствия, он получал взятки от осужденных за получение поощрений и положительных характеристик в целях дальнейшего условно-досрочного освобождения. На данный момент уголовные дела соединены в одно производство.
Бывший начальник исправительного учреждения по ходатайству следователя продолжает оставаться под стражей, сообщает СУСК.
ПроисшествияПокровВладимирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Заголовок открываемого материала