Во Владимирской области экс-начальника ИК-2 заподозрили во взятке

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Экс-начальник ИК-2 в городе Покров Владимирской области подозревается в получении взятки в 1,2 миллиона рублей от осужденного за обещание оставить его в колонии до ее расформирования, сообщило СУСК по региону.

"В отношении бывшего начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области возбуждено новое уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателя и двух посредников в передаче взятки.

"Следователями регионального СК России во взаимодействии с сотрудниками региональных УФСБ и ОСБ УФСИН установлено, что осужденный исправительной колонии № 2 в целях его оставления для содержания в данной колонии до момента ее планируемого расформирования передал взятку на тот момент начальнику исправительного учреждения в сумме 1,2 миллиона рублей", - сообщает СУСК.

По данным СУСК, посредниками в передаче взятки выступили другой осужденный, у которого с руководством колонии сложились доверительные отношения, а также знакомый начальника ИК-2.

"Знакомый 3 марта 2025 года получил на территории города Покрова денежные средства в указанной сумме и в тот же день в деревне Вяткино Судогодского района передал их начальнику ИК-2. Позже посредник был задержан при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии ", - информирует следственное управление.

СУСК отмечает, что экс-начальник ИК-2 вместе со своим бывшим заместителем уже является фигурантом уголовного дела о коррупции – по версии следствия, он получал взятки от осужденных за получение поощрений и положительных характеристик в целях дальнейшего условно-досрочного освобождения. На данный момент уголовные дела соединены в одно производство.