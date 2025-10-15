Рейтинг@Mail.ru
ОНФ передал генераторы Белгородской области для непрерывного водоснабжения
Белгородская область
Белгородская область
 
11:34 15.10.2025
ОНФ передал генераторы Белгородской области для непрерывного водоснабжения
ОНФ передал генераторы Белгородской области для непрерывного водоснабжения - РИА Новости, 15.10.2025
ОНФ передал генераторы Белгородской области для непрерывного водоснабжения
Общероссийский народный фронт передал Белгородской области 70 генераторов, которые позволят обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение в регионе,... РИА Новости, 15.10.2025
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
общероссийский народный фронт
белгородская область
россия
белгородская область, россия, вячеслав гладков, общероссийский народный фронт
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Общероссийский народный фронт
ОНФ передал генераторы Белгородской области для непрерывного водоснабжения

ОНФ передал 70 генераторов Белгородской области для бесперебойного водоснабжения

Девушка записывает показания счетчиков холодной и горячей воды
Девушка записывает показания счетчиков холодной и горячей воды - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Девушка записывает показания счетчиков холодной и горячей воды. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Общероссийский народный фронт передал Белгородской области 70 генераторов, которые позволят обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение в регионе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем обращении в соцсетях Гладков сообщил, что в регионе продолжается работа по созданию дополнительных мощностей резервной генерации для возможности перехода на альтернативные источники питания в случае отсутствия электроэнергии из-за атак со стороны ВСУ.
Семья в парке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Около 16 тысяч белгородских детей отдохнули на юге РФ в 2025 г
8 октября, 15:29
"Очень благодарен Михаилу Михайловичу Кузнецову, руководителю исполнительного комитета "Общероссийского народного фронта", который одним из первых отозвался на просьбу о помощи. Эта резервная генерация пойдет на обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения", - отметил Гладков.
Как сообщил губернатор Белгородской области, оборудование пойдет на создание резервных источников питания для бесперебойной работы, например, насосных станций и ряда других критически важных объектов, социальных объектов круглосуточного пребывания.
По данным регионального правительства, плановая подготовка запаса аварийных источников энергоснабжения проводилась в Белгородской области в 2022-2024 годы. Тогда была сформирована резервная генерация общей мощностью более 120 МВт, которую направили на объекты здравоохранения, энергетики, системы водоснабжения и водоотведения, а также выдали приграничным муниципальным образованиям региона.
В настоящее время в регионе формируется дополнительная резервная генерация в детских садах, школах, учреждениях социальной защиты и других социальных объектах. Кроме того, Белгородская область в ближайшее время ожидает поступление генераторов из других регионов России, Росрезерва и от федеральных министерств.
Ранее Гладков поручил провести подомовые обходы на наличие резервной генерации в ИЖС во всех муниципалитетах Белгородской области. Также глава региона дал поручение в районах и округах определить объемы заготовок дров, которые должны подготовить лесники региона на случай отключения электроэнергии. При наличии угроз отключения питания жителям с дровяным отоплением будут предоставлены запасы для обеспечения тепла в домах.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Потерявшие жилье белгородцы получили выплаты на спецсчета
13 октября, 12:28
 
Белгородская областьБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковОбщероссийский народный фронт
 
 
