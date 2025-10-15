ОНФ передал генераторы Белгородской области для непрерывного водоснабжения

БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Общероссийский народный фронт передал Белгородской области 70 генераторов, которые позволят обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение в регионе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В своем обращении в соцсетях Гладков сообщил, что в регионе продолжается работа по созданию дополнительных мощностей резервной генерации для возможности перехода на альтернативные источники питания в случае отсутствия электроэнергии из-за атак со стороны ВСУ.

"Очень благодарен Михаилу Михайловичу Кузнецову, руководителю исполнительного комитета "Общероссийского народного фронта", который одним из первых отозвался на просьбу о помощи. Эта резервная генерация пойдет на обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения", - отметил Гладков.

Как сообщил губернатор Белгородской области, оборудование пойдет на создание резервных источников питания для бесперебойной работы, например, насосных станций и ряда других критически важных объектов, социальных объектов круглосуточного пребывания.

По данным регионального правительства, плановая подготовка запаса аварийных источников энергоснабжения проводилась в Белгородской области в 2022-2024 годы. Тогда была сформирована резервная генерация общей мощностью более 120 МВт, которую направили на объекты здравоохранения, энергетики, системы водоснабжения и водоотведения, а также выдали приграничным муниципальным образованиям региона.

В настоящее время в регионе формируется дополнительная резервная генерация в детских садах, школах, учреждениях социальной защиты и других социальных объектах. Кроме того, Белгородская область в ближайшее время ожидает поступление генераторов из других регионов России, Росрезерва и от федеральных министерств.