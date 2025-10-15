Рейтинг@Mail.ru
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
11:35 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.10.2025
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на совещании министров энергетики в предстоящий понедельник выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из РИА Новости, 15.10.2025
экономика, венгрия, петер сийярто, евросоюз, россия, в мире, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Россия, В мире, Российская энергетическая неделя — 2025
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на совещании министров энергетики в предстоящий понедельник выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из РФ в Евросоюз.
"Мы будем до последней возможности выступать против плана RePowerEU. Когда совещание министров энергетики соберётся в понедельник, я чётко выступлю, что так называемая "диверсификация" (отказ от российских энергоресурсов в пользу других источников - ред.) была бы перерезанием энергоснабжения Венгрии", - сказал он на полях форума "Российская энергетическая неделя".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025
ЭкономикаВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзРоссияВ миреРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
