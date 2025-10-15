https://ria.ru/20251015/vengrija-2048347830.html
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.10.2025
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на совещании министров энергетики в предстоящий понедельник выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:35:00+03:00
2025-10-15T11:35:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
экономика
венгрия
петер сийярто
евросоюз
россия
в мире
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330344_0:24:1963:1128_1920x0_80_0_0_e1711152b8726633e844c527a2b4b8c4.jpg
https://ria.ru/20251015/sijjarto-2048347122.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330344_122:0:1842:1290_1920x0_80_0_0_53035e06d465b0e07facb7132521d69a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, петер сийярто, евросоюз, россия, в мире, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Россия, В мире, Российская энергетическая неделя — 2025
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия выступит против отказа от импорта энергоресурсов из РФ в ЕС