СМИ узнали о секретных планах ЦРУ в Венесуэле
23:05 15.10.2025
СМИ узнали о секретных планах ЦРУ в Венесуэле
Белый дом якобы разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро, сообщает газета New York... РИА Новости, 15.10.2025
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Белый дом якобы разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"По словам американских чиновников, администрация Трампа тайно уполномочила ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле, активизируя кампанию против Николаса Мадуро", - сообщает издание.
Такие действия могут включать смертоносные операции в Венесуэле и Карибском бассейне. Однако остается неизвестным, планируются ли конкретные операции, или это является мерой резервного характера, отмечает газета.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
