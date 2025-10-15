"Немедленно увольняем": сборная Чехии избавилась от главного тренера

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Футбольная ассоциация Чехии (FACR) на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера национальной команды Ивана Гашека.
Решение было принято после поражения сборной Чехии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике против команды Фарерских Островов со счетом 1:2.
«
"В рамках переговоров мы оценили прошедший матч с Фарерскими Островами и пришли к выводу, что мы немедленно увольняем главного тренера сборной Ивана Гашека и его ассистента Ярослава Веселы", - заявил глава FACR Давид Трунда.
Гашек стал тренером сборной Чехии в январе 2024 года. Под его руководством команда сыграла 21 матч, выиграла 11 встреч, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.
В сборной Швеции по футболу уволили главного тренера
14 октября 2025, 17:40
Сборная Чехии идет на втором месте в турнирной таблице группы L в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, имея в своем активе 13 очков. В следующем матче чехи 17 ноября примут команду Гибралтара.