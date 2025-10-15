Рейтинг@Mail.ru
Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии вступило в силу - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 15.10.2025
Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии вступило в силу
Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии вступило в силу - РИА Новости, 15.10.2025
Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии вступило в силу
Соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией официально вступило в силу, заявил в среду спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. РИА Новости, 15.10.2025
украина
великобритания
лондон
Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии вступило в силу

Соглашение о столетнем партнерстве Украины и Великобритании вступило в силу

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией официально вступило в силу, заявил в среду спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
В сентябре Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий соглашение " столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией.
Как написал Стефанчук в соцсетях, он передал спикеру британской палаты общин Линдси Хойлу текст соглашения, закон Украины о его ратификации и ноту о начале его действия.
"Сегодня в Лондоне столетнее соглашение официально вступило в силу", - добавил он.
Соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
Двое украинцев, препятствовавших эвакуации из Суджи, получили сроки
11 апреля, 11:43
 
