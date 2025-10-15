Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии вступило в силу

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией официально вступило в силу, заявил в среду спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности.