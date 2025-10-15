Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии вынесли приговор женщине, убившей топором мужа, сына и подругу - РИА Новости, 15.10.2025
13:27 15.10.2025
В Башкирии вынесли приговор женщине, убившей топором мужа, сына и подругу
В Башкирии вынесли приговор женщине, убившей топором мужа, сына и подругу - РИА Новости, 15.10.2025
В Башкирии вынесли приговор женщине, убившей топором мужа, сына и подругу
Жительница Башкирии, ранее осужденная за жестокое убийство мужа топором, получила новый срок – 14 лет лишения свободы за убийство сына и подруги аналогичным... РИА Новости, 15.10.2025
происшествия, благовещенск, рсфср, россия
Происшествия, Благовещенск, РСФСР, Россия
В Башкирии вынесли приговор женщине, убившей топором мужа, сына и подругу

Жительница Башкирии получила 14 лет колонии за убийство топором трех человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
УФА, 15 окт – РИА Новости. Жительница Башкирии, ранее осужденная за жестокое убийство мужа топором, получила новый срок – 14 лет лишения свободы за убийство сына и подруги аналогичным способом, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее в марте в региональной полиции сообщали о задержании 58-летней жительницы башкирского города Благовещенска, обвиняемой в убийстве 40-летнего сына. В ходе расследования женщина призналась еще в одном преступлении – в 2005 году она убила подругу из соседней деревни. Это убийство 20 лет оставалось нераскрытым.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Марий Эл попросили пожизненное заключение обвиняемому в убийстве
Вчера, 11:58
Также сообщалось, что женщина была осуждена за убийство мужа в 1994 году по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств). Тогда суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.
Отмечалось, что все жертвы убиты одинаковым способом: женщина сначала наносила топором удар по голове, затем поджигала тело убитого.
В объединенной пресс-службе судов Башкирии сообщают, что приговор женщине вынесли в Верховном суде республики.
"Женщина признана виновной по статье 105 УК РФ (убийство), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Подозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Суд арестовал подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Приангарье
14 октября, 11:54
 
ПроисшествияБлаговещенскРСФСРРоссия
 
 
