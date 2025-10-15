В Башкирии вынесли приговор женщине, убившей топором мужа, сына и подругу

УФА, 15 окт – РИА Новости. Жительница Башкирии, ранее осужденная за жестокое убийство мужа топором, получила новый срок – 14 лет лишения свободы за убийство сына и подруги аналогичным способом, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее в марте в региональной полиции сообщали о задержании 58-летней жительницы башкирского города Благовещенска , обвиняемой в убийстве 40-летнего сына. В ходе расследования женщина призналась еще в одном преступлении – в 2005 году она убила подругу из соседней деревни. Это убийство 20 лет оставалось нераскрытым.

Также сообщалось, что женщина была осуждена за убийство мужа в 1994 году по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств). Тогда суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Отмечалось, что все жертвы убиты одинаковым способом: женщина сначала наносила топором удар по голове, затем поджигала тело убитого.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии сообщают, что приговор женщине вынесли в Верховном суде республики.