В Башкирии вынесли приговор женщине, убившей топором мужа, сына и подругу

УФА, 15 окт – РИА Новости. Жительница Башкирии, ранее осужденная за жестокое убийство мужа топором, получила новый срок – 14 лет лишения свободы за убийство сына и подруги аналогичным способом, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее в марте в региональной полиции сообщали о задержании 58-летней жительницы башкирского города Благовещенска, обвиняемой в убийстве 40-летнего сына. В ходе расследования женщина призналась еще в одном преступлении – в 2005 году она убила подругу из соседней деревни. Это убийство 20 лет оставалось нераскрытым.
Также сообщалось, что женщина была осуждена за убийство мужа в 1994 году по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств). Тогда суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.
Отмечалось, что все жертвы убиты одинаковым способом: женщина сначала наносила топором удар по голове, затем поджигала тело убитого.
В объединенной пресс-службе судов Башкирии сообщают, что приговор женщине вынесли в Верховном суде республики.
"Женщина признана виновной по статье 105 УК РФ (убийство), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
