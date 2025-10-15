В Марий Эл попросили пожизненное заключение обвиняемому в убийстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Гособвинение попросило суд назначить пожизненное заключение мужчине, обвиняемому в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей в Марий Эл, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, включая малолетнего) после того, как 25 января в квартире в городе Звенигово обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее детей с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан сожитель потерпевшей. Как сообщили в региональном СУСК, 21 января между ними произошла ссора, мужчина несколько раз ударил ножом женщину, а также 7-летнего мальчика и 3-летнюю девочку, находившихся в комнате и видевших убийство их матери. От полученных травм все они погибли.

"Государственный обвинитель просил суд, принимая во внимание исключительную общественную опасность совершенного преступления, назначить подсудимому за убийство женщины и детей пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитник просила суд учесть все смягчающие наказание обстоятельства и не назначать ее подзащитному наказание в виде лишения свободы пожизненно.

"Подсудимый вину в совершении преступлений признал. Пояснил, что не хотел никого убивать", - подчеркивается в сообщении.