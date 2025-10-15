Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев рассказал о темпах обновления общественного транспорта на Кубани - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:11 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/transport-2048455520.html
Кондратьев рассказал о темпах обновления общественного транспорта на Кубани
Кондратьев рассказал о темпах обновления общественного транспорта на Кубани - РИА Новости, 15.10.2025
Кондратьев рассказал о темпах обновления общественного транспорта на Кубани
Почти девять миллиардов рублей направили на обновление общественного транспорта Кубани из краевого бюджета с 2018 года, рассказал на совещании по развитию... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:11:00+03:00
2025-10-15T18:11:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
сочи
краснодар
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973018941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba64bc014cf191c16f5a321610048995.jpg
https://ria.ru/20251014/kultura-2048235095.html
https://ria.ru/20251014/sportploschadka-2048238647.html
краснодарский край
сочи
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973018941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08b6968c2c067d9af5a0b779ecd41a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, сочи, краснодар, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Сочи, Краснодар, Вениамин Кондратьев
Кондратьев рассказал о темпах обновления общественного транспорта на Кубани

Почти 9 млрд рублей направили на обновление общественного транспорта Кубани

© iStock.com / Timur MalazoniiaЖенщина в общественном транспорте
Женщина в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© iStock.com / Timur Malazoniia
Женщина в общественном транспорте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Почти девять миллиардов рублей направили на обновление общественного транспорта Кубани из краевого бюджета с 2018 года, рассказал на совещании по развитию пассажирских перевозок в регионе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба краевой администрации.
По данным пресс-службы, темпы обновления парка общественного транспорта обсудили на совещании по развитию пассажирских перевозок в Краснодарском крае, которое провел глава региона. Участие в нем приняли исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Пергун и руководители профильных ведомств. Как отмечается, на средства из краевого бюджета за последние 8 лет приобрели 620 единиц современной техники.
Покраска стены - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в Гулькевичском районе
14 октября, 17:54
"По итогам прошлого года только автобусами жители и гости края воспользовались более 264 миллионов раз. Еще 76 миллионов поездок совершили в трамваях. В крупных городах общественный транспорт – возможность бороться с пробками на дорогах, а для жителей поселков и хуторов - это зачастую единственный способ добраться в школу, поликлинику, на работу. Транспорт должен быть исправным, качественным и подъезжать к остановкам по расписанию. Ежедневно на маршруты выходит 5,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. С 2018 года на их обновление из бюджета направили почти 9 миллиардов рублей и приобрели 620 единиц современной техники", - сообщил на совещании Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
По словам губернатора края, даже этих средств может быть недостаточно. Кондратьев призвал проанализировать распределение маршрутов, чтобы все перевозчики, в том числе частники, работали в условиях честной конкуренции.
Как рассказал на совещании и. о. вице-губернатора Евгений Пергун, в крае уже предпринято несколько шагов для того, чтобы пассажирские перевозки стали более комфортными.
"Создали систему, которая позволяет контролировать работу транспорта дистанционно. Теперь организаторы перевозок могут следить за тем, чтобы автобусы и маршрутки ходили строго по расписанию. Весь общественный транспорт принимает оплату банковскими картами, что избавляет от необходимости иметь при себе наличные. Налажено сотрудничество с федеральными контролирующими органами, чтобы быстро реагировать на жалобы и предложения жителей", - сказал на совещании Пергун, его цитирует пресс-служба.
На совещании обсудили и развитие экологически чистых видов транспорта, например, автобусов на метане. Глава Сочи Андрей Прошунин доложил, что в городе уже 30% автопарка переведено на экологические виды топлива.
"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", преемником которого стал нацпроект "Инфраструктура для жизни", и государственных программ Краснодарского края за 3 года приобретено 181 транспортное средство на сумму 3,1 миллиарда рублей. В городе-курорте работает 10 электробусов большого класса. Продолжим прорабатывать вопрос обновления парка, в том числе с учетом таких экологичных машин", - сказал на совещании Прошунин.
Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что за последние пять лет удалось значительно обновить подвижной состав и в краевом центре.
"С 2020 года для города закупили 538 единиц транспорта, в том числе 312 автобусов. Также на маршруты вышли 23 электробуса и 60 новых троллейбусов. Конечно, самым популярным общественным транспортом остаются трамваи, на маршрутах уже 178 новых единиц. Такое масштабное обновление в столице Кубани впервые", - рассказал на совещании Наумов, его цитирует пресс-служба.
Мужчина занимается на воркаут-площадке - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Губернатор Кубани поручил построить спортплощадку в Тимашевске
14 октября, 18:04
 
Краснодарский крайКраснодарский крайСочиКраснодарВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала