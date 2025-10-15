Кондратьев рассказал о темпах обновления общественного транспорта на Кубани

КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Почти девять миллиардов рублей направили на обновление общественного транспорта Кубани из краевого бюджета с 2018 года, рассказал на совещании по развитию пассажирских перевозок в регионе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным пресс-службы, темпы обновления парка общественного транспорта обсудили на совещании по развитию пассажирских перевозок в Краснодарском крае, которое провел глава региона. Участие в нем приняли исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Пергун и руководители профильных ведомств. Как отмечается, на средства из краевого бюджета за последние 8 лет приобрели 620 единиц современной техники.

"По итогам прошлого года только автобусами жители и гости края воспользовались более 264 миллионов раз. Еще 76 миллионов поездок совершили в трамваях. В крупных городах общественный транспорт – возможность бороться с пробками на дорогах, а для жителей поселков и хуторов - это зачастую единственный способ добраться в школу, поликлинику, на работу. Транспорт должен быть исправным, качественным и подъезжать к остановкам по расписанию. Ежедневно на маршруты выходит 5,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. С 2018 года на их обновление из бюджета направили почти 9 миллиардов рублей и приобрели 620 единиц современной техники", - сообщил на совещании Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.

По словам губернатора края, даже этих средств может быть недостаточно. Кондратьев призвал проанализировать распределение маршрутов, чтобы все перевозчики, в том числе частники, работали в условиях честной конкуренции.

Как рассказал на совещании и. о. вице-губернатора Евгений Пергун, в крае уже предпринято несколько шагов для того, чтобы пассажирские перевозки стали более комфортными.

"Создали систему, которая позволяет контролировать работу транспорта дистанционно. Теперь организаторы перевозок могут следить за тем, чтобы автобусы и маршрутки ходили строго по расписанию. Весь общественный транспорт принимает оплату банковскими картами, что избавляет от необходимости иметь при себе наличные. Налажено сотрудничество с федеральными контролирующими органами, чтобы быстро реагировать на жалобы и предложения жителей", - сказал на совещании Пергун, его цитирует пресс-служба.

На совещании обсудили и развитие экологически чистых видов транспорта, например, автобусов на метане. Глава Сочи Андрей Прошунин доложил, что в городе уже 30% автопарка переведено на экологические виды топлива.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", преемником которого стал нацпроект "Инфраструктура для жизни", и государственных программ Краснодарского края за 3 года приобретено 181 транспортное средство на сумму 3,1 миллиарда рублей. В городе-курорте работает 10 электробусов большого класса. Продолжим прорабатывать вопрос обновления парка, в том числе с учетом таких экологичных машин", - сказал на совещании Прошунин.

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что за последние пять лет удалось значительно обновить подвижной состав и в краевом центре.