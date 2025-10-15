https://ria.ru/20251015/tramp-2048500424.html
Трамп рассказал о якобы намерении Индии отказаться от российской нефти
Трамп рассказал о якобы намерении Индии отказаться от российской нефти
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО МОДИ ЯКОБЫ ЗАЯВИЛ ЕМУ О НАМЕРЕНИИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ НЕФТИ У РОССИИ РИА Новости, 15.10.2025
в мире
Трамп рассказал о якобы намерении Моди отказаться от покупки российской нефти