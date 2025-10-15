Строительство водопроводной станции завершено в Русско-Высоцком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Государственное унитарное предприятие "Леноблводоканал" завершило строительство водопроводной насосной станции в Русско-Высоцком, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Разрешение на ввод в эксплуатацию водопроводной насосной станции с резервуарами чистой воды в Русско-Высоцком выдал Госстройнадзор Ленинградской области. Следующий этап - пусконаладка", - сообщила пресс-служба.
По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского, мощности станции хватит на нужды 5,5 тысяч жителей, на перспективное развитие посёлка и на нужды пожарной безопасности. "Два резервуара чистой воды обеспечат устойчивое давление и бесперебойную подачу даже в часы пикового потребления. Таких систем в области становится всё больше, благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" мы последовательно создаём современную инфраструктуру, которая делает жизнь людей стабильнее и комфортнее", - подчеркнул он.
В пресс-службе правительства региона отметили, что объект построен в рамках федерального проекта "Чистая вода". В состав комплекса входят два резервуара чистой воды объёмом по 2200 кубометров, насосная станция второго подъёма и система напорных водоводов общей протяжённостью более двух километров. Производительность станции составляет 3,5 тысячи кубометров воды в сутки, что полностью покрывает потребности населения с учётом перспективного развития территории. Кроме того, для надёжности водоснабжения предусмотрена дизельная электростанция контейнерного типа, автоматизированная система управления и современная запорная арматура, позволяющая минимизировать аварийные отключения при ремонтах.
