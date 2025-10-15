Трамп ставит под сомнение готовность США защищать Европу, заявил эксперт

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп фактически ставит под вопрос готовность страны сохранять нынешний уровень военного присутствия в Европе и Азии, отмечает обозреватель Блумберг Хэл Брендс.
"Дональд Трамп обладает способностью поднимать крупные стратегические вопросы. Президент США сосредотачивает военную мощь в Карибском регионе; по сообщениям, он находится на грани утверждения военной стратегии, которая снижает приоритет отдалённых регионов. Делая это, Трамп возрождает спор, уходящий корнями в историю: где Америка должна провести свою передовую линию обороны", - пишет автор.
По данным Блумберг, рассматриваемые меры могут включать частичное сокращение контингента в Европе и Южной Корее, а также новую оборонную стратегию, акцентирующую защиту территории США и западного полушария.
Брендс отмечает, что глава Белого дома считает, что Европа должна сама защищать свои границы, а при возможном нападении Китая на Тайвань Вашингтон "мало что может сделать". Трамп, по словам автора, "высмеивает идею, что США должны рисковать ядерной войной ради Черногории или Украины".
Такой подход, по мнению обозревателя, может временно сократить расходы и риски, но в долгосрочной перспективе приведёт к росту угроз и распространению ядерного оружия.