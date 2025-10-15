Спецоперация, 15 октября: Новопавловка и Алексеевка под контролем ВС России

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки около 1414 военнослужащих, ПВО сбила ночью 59 украинских беспилотников над территорией России.

ВС РФ взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области

Российские военнослужащие взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Алексеевку Днепропетровской области , сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили около 1415 военнослужащих. Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины , транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145-ти районах. ПВО сбила восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотника.

ПВО сбила 59 украинских БПЛА над Россией

В МИДе РФ заявили, что Киев планирует операции с учетом получения ракет Tomahaw

Житель Туапсе вербовал россиян для участия в террористической организации на Украине

Житель Туапсе задержан в аэропорту Сочи по подозрению в вербовке россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию, он заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Правоохранителями предварительно установлено, что молодой человек, действуя по указанию иностранного куратора, подыскивал людей в интернете и вовлекал их в противоправную деятельность. Отмечается, что в итоге ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть РФ, через третьи страны они направлялись на Украину, чтобы вступить в террористическую организацию.

ВС РФ практически окружили силы ВСУ в населенном пункте Дроновка в ДНР

Российские силы, проломив украинскую оборону, начали закрепляться в восточной части Дроновки в ДНР и практически окружили группировку ВСУ, находящуюся в этом населенном пункте, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко

Эксперт отметил, что можно говорить о начале операции по освобождению самого населенного пункта Дроновка.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Дроновки.

