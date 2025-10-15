Спецоперация, 15 октября: Новопавловка и Алексеевка под контролем ВС России

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки около 1414 военнослужащих, ПВО сбила ночью 59 украинских беспилотников над территорией России.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новопавловка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новопавловка в ДНР
ВС РФ взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области
Российские военнослужащие взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили около 1415 военнослужащих. Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145-ти районах. ПВО сбила восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотника.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Алексеевка в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Алексеевка в Днепропетровской области
ПВО сбила 59 украинских БПЛА над Россией
По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 беспилотников над Ростовской областью, 12 – над Волгоградской, 11 – над Белгородской, девять – над Воронежской, четыре – над Крымом, по одному БПЛА – над Брянской, Курской и Орловской областями, три – над акваторией Черного моря.
В МИДе РФ заявили, что Киев планирует операции с учетом получения ракет Tomahaw
Киев не скрывает подготовку новых терактов против России, новые операции, которые утвердил Владимир Зеленский, были составлены с учетом получения ракет Tomahawk со стороны Америки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, поддержка главой евродипломатии Каи Каллас возможной передачи Украине Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе.
Житель Туапсе вербовал россиян для участия в террористической организации на Украине
Житель Туапсе задержан в аэропорту Сочи по подозрению в вербовке россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию, он заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранителями предварительно установлено, что молодой человек, действуя по указанию иностранного куратора, подыскивал людей в интернете и вовлекал их в противоправную деятельность. Отмечается, что в итоге ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть РФ, через третьи страны они направлялись на Украину, чтобы вступить в террористическую организацию.
ВС РФ практически окружили силы ВСУ в населенном пункте Дроновка в ДНР
Российские силы, проломив украинскую оборону, начали закрепляться в восточной части Дроновки в ДНР и практически окружили группировку ВСУ, находящуюся в этом населенном пункте, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Эксперт отметил, что можно говорить о начале операции по освобождению самого населенного пункта Дроновка.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Дроновки.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в районе Харькова и Чернигова
Взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Также украинские СМИ в течение дня сообщали о взрывах в Харькове и Изюме Харьковской области и окрестностях Чернигова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18