15 октября
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 15.10.2025
Спецоперация, 15 октября: Новопавловка и Алексеевка под контролем ВС России
Российские войска взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки около 1414 военнослужащих, ПВО сбила...
2025-10-15T20:17:00+03:00
2025-10-15T20:17:00+03:00
Освобождение Алексеевки в Днепропетровской области
Кадры освобождения Алексеевки в Днепропетровской области публикует Минобороны России.
2025-10-15T20:17
true
PT2M13S
Задержание жителя Туапсе, который вербовал россиян для отправки на Украину
В аэропорту Сочи задержан житель Туапсе, который, по предварительным данным, вербовал россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию. "Ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть Россию", - сообщили в МВД. Возбуждено уголовное дело.
2025-10-15T20:17
true
PT0M38S
Задержание информатора СБУ в Донецке
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении противоправной деятельности жительницы г. Донецка, подозреваемой в государственной измене.
2025-10-15T20:17
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_10cc992904f6d03a16fdd61f3cb4e56b.jpg
1920
1920
true
Спецоперация, 15 октября: Новопавловка и Алексеевка под контролем ВС России

Боевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки около 1414 военнослужащих, ПВО сбила ночью 59 украинских беспилотников над территорией России.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новопавловка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новопавловка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новопавловка в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области

Российские военнослужащие взяли под контроль Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили около 1415 военнослужащих. Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145-ти районах. ПВО сбила восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотника.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Алексеевка в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Алексеевка в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Алексеевка в Днепропетровской области

ПВО сбила 59 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 беспилотников над Ростовской областью, 12 – над Волгоградской, 11 – над Белгородской, девять – над Воронежской, четыре – над Крымом, по одному БПЛА – над Брянской, Курской и Орловской областями, три – над акваторией Черного моря.

В МИДе РФ заявили, что Киев планирует операции с учетом получения ракет Tomahaw

Киев не скрывает подготовку новых терактов против России, новые операции, которые утвердил Владимир Зеленский, были составлены с учетом получения ракет Tomahawk со стороны Америки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, поддержка главой евродипломатии Каи Каллас возможной передачи Украине Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе.

Житель Туапсе вербовал россиян для участия в террористической организации на Украине

Житель Туапсе задержан в аэропорту Сочи по подозрению в вербовке россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию, он заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранителями предварительно установлено, что молодой человек, действуя по указанию иностранного куратора, подыскивал людей в интернете и вовлекал их в противоправную деятельность. Отмечается, что в итоге ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть РФ, через третьи страны они направлялись на Украину, чтобы вступить в террористическую организацию.

ВС РФ практически окружили силы ВСУ в населенном пункте Дроновка в ДНР

Российские силы, проломив украинскую оборону, начали закрепляться в восточной части Дроновки в ДНР и практически окружили группировку ВСУ, находящуюся в этом населенном пункте, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Солдаты российской армии
Эксперт отметил, что можно говорить о начале операции по освобождению самого населенного пункта Дроновка.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Дроновки.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в районе Харькова и Чернигова

Взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Также украинские СМИ в течение дня сообщали о взрывах в Харькове и Изюме Харьковской области и окрестностях Чернигова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
