Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
https://ria.ru/20251015/soveschanie-2048477117.html
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция - РИА Новости, 15.10.2025
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:57:00+03:00
2025-10-15T19:57:00+03:00
2025-10-15T19:57:00+03:00
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048351997_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b306997772a385f2279787ca58efc1eb.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048351997_32:0:943:683_1920x0_80_0_0_f9809a335ff90ebe4b02d05c754b66c8.jpg
Путин на совещании с членами Правительства РФ
Путин на совещании с членами Правительства РФ
2025-10-15T19:57
true
PT56M54S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Владимир Путин
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
2025-10-15T19:57
true
PT56M54S
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
Читать ria.ru в